ASFAT, SAHA 2026’da yeni ürünlerini tanıttı

Haberin Devamı

ASFAT, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında ürün kataloğunun lansmanını gerçekleştirdi. ASFAT’ın bakım-onarım ve modernizasyon dışında savunma sanayine dönük yaklaşık 80 ürünün yer aldığı iki ayrı katalog tanıtıldı. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri fabrika ve tersanelerin kabiliyetlerini tek çatı altında toplayan katalogda, kara, hava ve deniz platformlarına yönelik bakım ve modernizasyon hizmetleri yer aldı.

'ASFAT MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN YÜZDE 100 SAHİBİ OLDUĞU BİR SAVUNMA SANAYİ ŞİRKETİ'

ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş, "ASFAT Milli Savunma Bakanlığı'nın yüzde 100 sahibi olduğu bir Savunma Sanayi şirketi. Bildiğiniz gibi ASFAT, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. 27 askeri fabrikanın, bunlar hava ve kara fabrikaları, ve 3 askeri tersanenin işletme kabiliyetine sahiptir. Böylesine köklü, böylesine güçlü bir altyapıya sahiptir. SAHA EXPO'da öne çıkardığımız ürünler nedir? Bunlar; bizim bakım onarım ve iyileştirme, modernizasyon kabiliyetimiz öne çıkar. Çünkü bu konu çok kıymetlidir. Savunma sanayiinde yeni platformlar yapabilirsiniz. Savunma sanayinde çok sayıda platform üreticisi vardır. Ama bu platformların hava, kara, deniz platformları fark etmez, bunların bakım, onarım, iyileştirme ve modernizasyonunu yapacak altyapı her yerde yoktur. ASFAT böylesine bir kabiliyete sahip. O yüzden biz bunu öne çıkardık. Savunma sanayiinin sürdürülebilirliği buna bağlıdır. Bundan dolayı hava ve kara platformları için bizim bakım, onarım, iyileştirme MRO dediğimiz kabiliyetlerimizi sergiledik. Bu sergilediğimiz kabiliyetleri dost ve müttefik ülkelere de anlatıyoruz. Diyoruz ki; ‘Gelin sizin platformlarınızı Türkiye'de bakım onarımlarını yapalım, onları modernize edelim. Bunu da başardık. Yurt dışından birçok ülkeden artık Türkiye'ye kara, hava ve deniz platformlarını getirmeye başlıyoruz. Daha geçtiğimiz ay Senegal'den hemen uçak getirdik Kayseri'ye, orada onun bakım onarımını yapıyoruz. Şimdi yeni sözleşmeler yaptık. Birçok ülkede, dost ve müttefik ülkeden, ülkemize bakım onarım ve iyileştirme faaliyetleri için uçaklar ve diğer platformlarını getiriyoruz. Burada dünyanın birçok ülkesinden gelen dostlarımıza, bakanlarımıza, komutanlarımıza biz bu kabiliyetlerimizi gösteriyoruz. Onlar da bundan çok memnun oldular, etkileniyorlar" dedi.

Haberin Devamı

‘ASFAT DENİZLERİN ŞAMPİYONU’

Haberin Devamı

ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş, “Bugün burada deniz tarafıyla ilgili söylenecek çok şey var. ASFAT denizlerin şampiyonu. 2025 yılında savunma sanayi ihracatçıları içerisinde ASFAT deniz tarafında bildiğiniz gibi ihracat birincisi oldu. Pakistan'a bildiğiniz gibi 4 gemi yaptık. İki tanesini Türkiye'de yapıp teslim ettik ve iki tanesinin de üçüncü ve dördüncüyü de Pakistan'da Karaçi tersanesinde ASFAT olarak yürütüyoruz, yapıyoruz. Onun da bir tanesi denizde, testte. Son gemiyi de çok yakında denize indiriyoruz. Türkiye olarak gurur duyacağımız bir proje modelidir. Nedir o? Başka ülkede, kilometrelerce uzak ülkelerde gemi yapabilen hem de dünyanın en iyi gemilerinden birisini yapabilen bir Milli Savunma Bakanlığı şirketi var. Başka ülkede proje yürütme kabiliyeti var, deneyimi ve tecrübesi var. İşte bundan dolayı biz bütün dünyada ilgi görmeye başladık ve başka ülkelerden de bu tecrübemizden dolayı gelin bizim ülkemizde bize gemi yapın diyorlar. Bu anlamda da çok sayıda denizaşırı ülkeye biz projelerimizi sunduk. Umutluyuz, oralardan olumlu cevaplar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'TÜRKİYE YÜZYILI' PERSPEKTİFİNDE ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ'

ASFAT Genel Müdürü İlbaş, "Burada gördüğünüz ürün kataloğumuzdur. ASFAT'ın ürün kataloğudur. Aslında ilk ürün kataloğudur. ASFAT'ın yaklaşık 80 civarında savunma sanayine dönük ürünlerinin yer aldığı katalogdur. Burada hem ülkemiz için, hem kendi ordumuz için ama aynı zamanda da dost ve müttefik ülkeler için çözümlerimiz var. Bu iki katalogda bakım onarım dışında 80 civarında ürünümüz var. Bu ürünleri burada görebilirsiniz. Bu ortak çalıştığımız firmalarla da yeni ürünler geliştirdik. O ürünleri de burada takdim ediyoruz. Bu kataloğu bütün dost ve müttefik ülkelere de ulaştırıyoruz. Bütün dünyaya ulaştırıyoruz hem bu şekilde hem dijital ortamda ulaştırdık. Yeni ürünleriyle birlikte yepyeni bir ASFAT olarak aslında bugün karşınızdayız. Yeni yönetimimiz, bütün çalışanlarımızla tam motive olmuş durumdayız. 2025 yılını ürün geliştirme yılı ilan etmiştik. 2025 yılında bu ürünleri geliştirdik. 80 civarında ürünü sunuyoruz ama 2026'da şunu yapacağız. Bu ürünleri ihtiyaç sahipleriyle, dost ve müttefik ülkelerle ve kendi ordumuzla buluşturma dönemi. Bizim satış ve pazarlama tarafı ya da çözüm ortağı tarafının yoğun çalışacağı bir yıl olacak. 2026 yılı bizim satış ve pazarlama yılımız olacak. 2025 nasıl ki ürün geliştirme yılıydı, şimdi de satış ve pazarlama yılı ve dost ve müttefik ülkelerle bu çözüm önerilerimizi paylaşma yılı olacak. Bunu başlattık. Bu bir kampanyadır ve bunu buradan duyuruyoruz. SAHA EXPO'ya da çok güçlü katılım sağladık. Bütün birimlerimiz, bütün direktörlüklerimiz, herkes bu hedefe doğru çalışacak ve Türkiye'de üretilen, yerli ve milli olarak üretilen bu çözümleri, bu ürünleri kendi ihtiyaçlarımızı giderdikten sonra dünyayla buluşturacağız. Bu vesileyle bugün burada ürün kataloğumuzun lansmanını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni bir sürecin mutluluğunu yaşıyorum. Türk savunma sanayi adına da güzel günler yaşıyoruz. Bizler Milli Savunma Bakanımızın bize olan desteğiyle, liderliğiyle, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' perspektifinde çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.