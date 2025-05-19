Asfaltta sanat var

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Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle gerçekleşen proje, yalnızca görsel bir şölen sunmakla kalmadı, aynı zamanda uluslararası sanat diplomasisinin de örneklerinden biri oldu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kampusunda bulunan 3 bin metrekarelik otopark üzerine yapılan dev mural, Ella ve Pitr’in Türkiye’deki ilk açık hava eserlerinden biri olma özelliği taşıyor. Sanatçıların çok tanınan ‘Uyuyan Devler’ serisi kapsamında yer alan ‘Merak Duygusu’ adlı bu çalışma, anne babasının kollarında kendini güvende hisseden bir çocuğun hikâyesini anlatıyor.

3 bin metrekarelik asfalt zeminin tuvale dönüştüğü çalışmada, 55’ten fazla öğrenci yer aldı. Tam 30 teneke boya kullanıldı, drone ile alan haritalandı ve öğrenciler Ella ve Pitr’nin mizah yüklü anlatım diliyle şekillenen figürleri renklendirdi. Bu sıra dışı projeye öncülük eden isim ise sanat, kamusal alan ve gençlik kesişiminde üretim yapan Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadire Şule Atılgan oldu. Hem sanatçılarla iletişimi sağlayan hem de öğrencileri sürece doğrudan dahil eden Prof. Dr. Atılgan, yapılan çalışmayı “Sanat yere indi, izleyiciyi yukarı bakmaktan alıkoydu. Artık yürüdüğünüz zeminin altında bir hikâye var” diyerek anlattı.

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‘GEÇİCİ OLMASI ETKİYİ ARTTIRIYOR’

Ella ve Pitr’nin çalışmasının yalnızca bir sanat üretimi olmadığını belirten Atılgan şöyle konuştu:

“Proje hava durumuna bağlı olarak tahmini 6 ay kalacak. Bu eser aynı zamanda geçiciliğin gücünü vurgulayan bir hafıza izi. Projenin geçici olması, eserinin etkisini daha da büyütüyor. Görüyorsunuz, yaşıyorsunuz ve sonra kayboluyor. Ama geride sizde bir iz bırakıyor. 55’ten fazla öğrencinin fırçayla ter döktüğü proje, genç sanatçılar için bir dönüm noktası oldu. İzleyiciyle doğrudan temas eden kamusal bir sanat üretimi, öğrencilerin özgüvenlerini pekiştirirken, uluslararası bir sanatçının disipliniyle çalışmak da onlar için unutulmaz bir tecrübeye dönüştü. En etkileyici taraflarından biri buydu. Öğrencilerimiz sadece izleyen değil, uygulamanın aktif parçası oldular. Fırça tuttular, boya karıştırdılar, zemin hazırladılar. Uluslararası bir sanatçının çalışma disipliniyle aynı tempoda üç gün boyunca üretmek, onlar için unutulmaz bir deneyim oldu. Aynı zamanda Ella ve Pitr öğrencilerimizin çalışmalarını son derece profesyonel buldu. Bu da göğsümüz kabartan geri dönüşlerden tabii ki.”

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DÜNYA REKORU KIRDILAR

Ella ve Pitr, 2007’den beri birlikte çalışan iki Fransız kent sanatçısı. Kentsel alanda birkaç bin metrekarelik yatay yüzeyler üzerine yaptıkları devasa ölçekli çizimlerle tanınıyorlar. Sırasıyla 1984 ve 1981 doğumlu olan Ella ve Pitr 2007 yılında kolaj kullanarak birlikte çalışmaya başladılar. Fransız ikili, Paris’te yaptığı ‘Quel temps fera-t-il demain? / Yarın hava durumu nasıl olacak?’ adlı 25 bin metrekarelik bir muralla dünyanın en büyük açıkhava muralı rekorunu kırmıştı.