×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Asfaltın erimesi zincirleme kazaya neden oldu: 8 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Edremit#Kaza
Asfaltın erimesi zincirleme kazaya neden oldu: 8 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 16:54

Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametindeki Evciler Kavşağı mevkisinde sıcak hava nedeniyle asfaltın zift haline gelmesi sonucu kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, asfaltın aşırı ısıya maruz kalması sonucu yolda 'zift' olarak bilinen kaygan sıvının yayılmasıyla yol tutuşu azaldı. Bu durum nedeniyle sürücüler direksiyon hakimiyetini kaybedince 4 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada toplam 8 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Edremit#Kaza

BAKMADAN GEÇME!