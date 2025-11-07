×
Asfalt çalışması sırasında kahreden ölüm: Damper elektrik teline temas etti!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 17:35

Karabük’ün Yenice ilçesinde asfalt çalışması sırasında üzerindeki bulundukları kamyonun damperinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan Servet Kayaoğlu (37) hayatını kaybetti, Yasin Ö. yaralandı.

Olay, saat 11.00 sırasında Yenice ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Asfaltlama çalışması sırasında kamyonun damperi elektrik telleriyle temas etti. Bu sırada damperde bulunan işçilerden Servet Kayaoğlu ile Yasin Ö. akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenice Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Servet Kayaoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralanan Yasin Ö. ise tedavisi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon şoförü E.A. gözaltına alındı. 

