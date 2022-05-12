Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Aşevindeki kadınların videosunu izinsiz çeken kişi gözaltına alındı! Valilik'ten açıklama

#Gaziantep#Aşevi#Gözaltı
Aşevindeki kadınların videosunu izinsiz çeken kişi gözaltına alındı Valilikten açıklama

Gaziantep'te, aşevi önünde yemek sırası bekleyen yabancı uyruklu kadınlar ile çocukların videosunu izinsiz çekerek alaycı tavırlar sergileyen ve bu anları sosyal medyadan paylaşan E.C. isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde gıda yardımı yapılan bir noktada bekleyen koruma altındaki yabancı uyruklu kadın ve çocukların rızası olmadan videolarını izinsiz çeken ve bu anları sosyal medyadan paylaşarak alaycı tavırlar sergileyen E.C. büyük tepki aldı. Tepkilerin ardından konu ile ilgili soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, şüpheli şahsın kimliğini tespit ettikten sonra gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Emniyetten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Şahinbey ilçemizde koruma altındaki yabancı şahıslara gıda yardımı yapılan bir noktada, dağıtım sırası bekleyen kadınların rızası olmadan videolarını çekip sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı tespit edilen E.C. isimli şüpheli, müdürlüğümüzce hakkında hazırlanan rapora istinaden verilen savcılık talimatıyla gözaltına alınmış olup gerekli işlemlere başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

Gaziantep Valisi Davut Gül ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gaziantep’te özel bir firmanın işlettiği aşevi önünde sıra bekleyen kadınları izinsiz olarak kayda alıp sosyal paylaşım sitesinde paylaşan E.C. emniyetimiz tarafından yakalanmıştır. Konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Görüntülerdeki kişi özel güvenlik görevlisi değildir" diye konuştu.
Gözaltına alınan şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gözden Kaçmasın

Kan donduran sözler... Rus asker korkunç gerçeği açıkladıKan donduran sözler... Rus asker korkunç gerçeği açıkladı!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Ve resmi açıklama geldi... Kuzey Koreden koronavirüs itirafıVe resmi açıklama geldi... Kuzey Kore'den koronavirüs itirafıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Aşevi#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!

Herkes aynı soruyu soruyor Terra ve Lunada büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

Herkes aynı soruyu soruyor! Terra ve Luna'da büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

#Enver Erkan
2024te neler olacak Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

2024'te neler olacak? Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

#Donald Trump
Çünkü sadece tüketiyoruz... 14 İstanbul derbili Süper Lig Futbolda bizi seneye ne bekliyor

'Çünkü sadece tüketiyoruz...' 14 İstanbul derbili Süper Lig! Futbolda bizi seneye ne bekliyor?

#Ümraniyespor

BAKMADAN GEÇME!

Herkes aynı soruyu soruyor Terra ve Lunada büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

Herkes aynı soruyu soruyor! Terra ve Luna'da büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

#Enver Erkan
2024te neler olacak Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

2024'te neler olacak? Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

#Donald Trump
Çünkü sadece tüketiyoruz... 14 İstanbul derbili Süper Lig Futbolda bizi seneye ne bekliyor

'Çünkü sadece tüketiyoruz...' 14 İstanbul derbili Süper Lig! Futbolda bizi seneye ne bekliyor?

#Ümraniyespor