Aşevindeki kadınların videosunu izinsiz çeken kişi gözaltına alındı! Valilik'ten açıklama

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde gıda yardımı yapılan bir noktada bekleyen koruma altındaki yabancı uyruklu kadın ve çocukların rızası olmadan videolarını izinsiz çeken ve bu anları sosyal medyadan paylaşarak alaycı tavırlar sergileyen E.C. büyük tepki aldı. Tepkilerin ardından konu ile ilgili soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, şüpheli şahsın kimliğini tespit ettikten sonra gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Emniyetten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Şahinbey ilçemizde koruma altındaki yabancı şahıslara gıda yardımı yapılan bir noktada, dağıtım sırası bekleyen kadınların rızası olmadan videolarını çekip sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı tespit edilen E.C. isimli şüpheli, müdürlüğümüzce hakkında hazırlanan rapora istinaden verilen savcılık talimatıyla gözaltına alınmış olup gerekli işlemlere başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Gaziantep Valisi Davut Gül ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gaziantep’te özel bir firmanın işlettiği aşevi önünde sıra bekleyen kadınları izinsiz olarak kayda alıp sosyal paylaşım sitesinde paylaşan E.C. emniyetimiz tarafından yakalanmıştır. Konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Görüntülerdeki kişi özel güvenlik görevlisi değildir" diye konuştu.

Gözaltına alınan şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.