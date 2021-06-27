Asetilkolin kalp atışını hızlandırır mı? Asetilkolin nedir?

Aseltilkolin kalp atış hızını düşürmektedir. Asetilkolin parasempatik sinir sisteminde görev alan en önemli ileti maddelerinden bir tanesidir. Eksiliğinde felç, fazla olduğunda ise vücutta titreme görülebilmektedir. Asetilkolin adrenalinin tersi gibi düşünülebilir.

Asetilkolin özellikle mide sindiriminde vagus siniri üretim bu sinir kalp hızını düşürmekte en büyük etmenlerden biridir ayrıca vücudun ph seviyesini bile değiştirebilmektedir. Asetilkolin adrenalin hormonunu vücutta dengeler. Parasempatik özelliği olduğu için kalbi akciğeri ve mideyi gevşetir. Dengelediği adrenaline karşı tükürük salgılamasını durdurur, kan damarlarını genişletir ve kalp atışını yavaşlatır. Diğer taraftan midenin ve bağırsağın kasılmasını hızlandırır.

Asetilkolin adrenalin boşalması olarak da düşünülebilir. Bu nedenle de bu esnada kalbe pompalanan oksijen azalır ve kan dolaşımı yavaşlayıp kalp atışı yavaşlar.

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