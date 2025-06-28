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‘Asenalar’dan 26 bin feet’te yakıt ikmali

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#TÜRK Hava Kuvvetleri#Asenalar#Yakıt İkmali
‘Asenalar’dan 26 bin feet’te yakıt ikmali
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 07:00

TÜRK Hava Kuvvetleri bünyesinde yer alan Adana İncirlik’teki 10. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu 101’inci Havada Yakıt İkmal Filo Komutanlığı envanterindeki tanker uçaklar, 26 bin feet yükseklikte ve saatte 950 kilometre hızla giderken diğer uçaklara havada yakıt ikmali yaparak kesintisiz uçuş imkânı sağlıyor.

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Asenalar Filo’daki tanker uçağıyla F-16 ve F-4E/2020 Phantom savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapılması görüntülendi. Diyarbakır üzerine gelen tanker uçak, burada önce F-4E/2020 Phantom ardından da F-16 savaş uçaklarıyla buluştu.

‘Asenalar’dan 26 bin feet’te yakıt ikmali

F-4E/2020 Phantom savaş uçağı, tanker uçağın arka kısmına yanaştı. Tanker uçakta yer alan ikmal aparatı, boom operatörü tarafından F-4 pilotu tarafından açılan yakıt kapağına yerleştirildi. Filo ekibi daha sonra saatte 950 kilometre hızla giderken de iki F-16 savaş uçağına havada yakıt ikmali yaptı. Yaklaşık 4 saat havada kalan filo ekibi, görevini başarılı şekilde tamamladıktan sonra üsse dönüş yaptı. Filo Komutanı Hava Pilot Albay Gönen, Asenalar Filo’nun havadan yakıt ikmaliyle, savaş uçakları, erken ihbar ve kontrol uçaklarının havada kalış sürelerini uzattıklarını böylece uçakların ihtiyaç duyulan bölgede daha fazla görev yapabilmelerini sağladıklarını söyledi. 

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‘Asenalar’dan 26 bin feet’te yakıt ikmali

F-16 DEPOSU 3 DAKİKADA DOLUYOR

-101’inci Havada Yakıt İkmal Filo Komutanlığı diğer adıyla ‘Asenalar Filo’nun temel görevi, havada yakıt ikmali sağlamak. Bu sayede savaş uçaklarının menzili ve havada kalış sürelerinin önemli ölçüde artırılması sağlanıyor. Asenalar Filo, KC-135R stratotanker tipi tanker uçakları kullanıyor. Bu uçaklar, bir F-16’nın deposunu havada yaklaşık 3 dakika içinde doldurabiliyor.

‘Asenalar’dan 26 bin feet’te yakıt ikmali

‘Asenalar’dan 26 bin feet’te yakıt ikmali

 

 

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#TÜRK Hava Kuvvetleri#Asenalar#Yakıt İkmali

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