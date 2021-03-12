ASEM nedir? Astsubay Eğitim Merkezi hakkında detaylı bilgiler

ASEM öğrencileri 6-8 kişilik odalarda kalmakta, yeme-içme ve eğitim giyecek ihtiyaçları JSGA Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır. Muvazzaf astsubay adayı öğrencilerine, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı okullarda bulunan askeri öğrencilere ödenen miktarda harçlık ödenir. Sözleşmeli astsubay adayı öğrencilerine ise 4678 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ön sözleşme aylığı ödenir. ASEM'e başvuruda bulunacak sivil kaynaklı kişilerde ise şu şartlar aranmaktadır;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-KPSS notu olmak,

-Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

-Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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