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ASELSAN’ın İHA karşıtı sistemleri testi başarıyla geçti: ‘Drondef’ hedefleri imha etti

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#ASELSAN#İHA#Dron
ASELSAN’ın İHA karşıtı sistemleri testi başarıyla geçti: ‘Drondef’ hedefleri imha etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 07:00

ASELSAN, mini ve mikro İHA’lara yönelik olarak farklı teknolojilere dayanan bir dizi sistemin yer aldığı ‘DRONEDEF’ isimli karşı tedbir seti oluşturdu.

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Karşı tedbir setinde; İHTAR İHA önleme sistemi (tespit ve yumuşak imha/elektronik harp), GÖKBERK 5/10 kilovat lazer silah sistemi, KORKUT 25 parçacıklı mühimmatlı silah sistemi, GÖKALP otonom önleyici İHA, EJDERHA AD yüksek güçlü elektromanyetik sistemi, ŞAHİN LITE 40 milimetre parçacıklı mühimmat/12.7 milimetre/7.62 milimetre silah sistemi, ŞAHİN DUAL çift silahlı (12.7 milimetre + 40 milimetre / 7.62 milimetre) parçacıklı mühimmatlı silah sistemi ve MİĞFER FPV dronlara karşı öz savunma sistemi (kamikaze dron önleme sistemi) yer alıyor. Gölbek Test Merkezi’nde gerçekleştirilen testlerde DRONEDEF’ten İHTAR, EJDERHA ve GÖKBERK sistemlerinin kullanıldığı faaliyet kapsamında, 3 farklı senaryoda belirlenen hedefler etkisiz hale getirildi.

ASELSAN’ın İHA karşıtı sistemleri testi başarıyla geçti: ‘Drondef’ hedefleri imha etti


 

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#ASELSAN#İHA#Dron

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