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ASELSAN’dan depremzede çocuklar için ‘uçurtma etkinliği’

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#ASELSAN#Depremzede#Uçurtma
ASELSAN’dan depremzede çocuklar için ‘uçurtma etkinliği’
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 18:37

ASELSAN tarafından Hatay'da kurulan ASELSAN Afet ve Lojistik Merkezinde çocuklar, uçurtma ve oyun etkinliklerinde bir araya geldi. Uçurtmanın nasıl yapıldığını ve uçurulduğunu öğrenen çocuklar gönüllerince eğlendi.

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ASELSAN'ın ASİL (ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri) Derneği koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası kapsamında, depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da, 13 bin metrekare alana 85'ten fazla çadır kurulmuştu. Çok sayıda çocuğun ağırlandığı 600 yatak kapasiteli, bölgedeki çadır kentte çocuklar için kreş, etüt merkezi, oyun parkı ve oyun sahaları da bulunuyor. Çocuklar, oyun alanında futbol, voleybol ve sokak oyunları gibi çeşitli oyunlar oynayabiliyor.

"ÇOCUKLAR İÇİN TEK YÜREĞİZ"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, afetten etkilenen çocukların yaralarını sarmanın milli bir mesele olduğunu kaydederek “Çocuklarımız için afetin başından bu yana tek yürek olduk. Çünkü çok iyi biliyoruz ki biz onlara ne verirsek gelecek bize onu getirecek. Merhametle kapatılan acılar, çocuklarımızla birlikte büyümeyecek, onlarla birlikte geleceğe taşınmayacak, geleceklerini etkilemeyecek. ASELSAN ailesi, umut olmaya, yaraları sarmaya devam edecek" dedi.

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#ASELSAN#Depremzede#Uçurtma

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