×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

ASELSAN, teknolojileriyle NATO’nun caydırıcılık mimarisinde kilit rol üstleniyor

Güncelleme Tarihi:

#ASELSAN#ROKETSAN#NATO
ASELSAN, teknolojileriyle NATO’nun caydırıcılık mimarisinde kilit rol üstleniyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 13:37

1990'larda Stinger füze bileşenleriyle başlayan NATO iş birliğini genişleten ASELSAN; kazandığı IFF ihalesiyle ittifak ülkelerine teslimat yapmaya hazırlanırken, NATO'nun modüler hava savunma konsept çalışmalarına seçilen 5 küresel şirketten biri oldu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NATO Zirvesi kapsamında imzalanan ve ASELSAN, ROKETSAN, STM ile TÜBİTAK’ın yer alacağı projelerin, önümüzdeki yıllarda İttifak'ın caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacağını açıkladı.

Haberin Devamı

ASELSAN uzun süredir NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) ile NATO Haberleşme ve Bilgi Ajansının (NCIA) ihalelerine çözümler sunuyor. Uluslararası savunma standartlarını yöneten NCIA ile imzalanan ilk haberleşme sözleşmesi, milli teknolojilerin küresel rekabet gücünü en üst düzeyde tescilledi.

ASELSAN, IFF ihalesinde dünyanın önde gelen firmasına karşı ipi göğüsledi. Ürünü daha önce tek kaynak olarak sağlayan küresel devi geride bırakan ASELSAN, Portatif IFF Sorgulayıcı IDENTA 4000I çözümü ile ilgili olarak çerçeve anlaşma imzaladı ve birkaç ay içinde bu çözümün NATO ülkelerine teslimatları başlayacak. Bu başarı, İttifak üyelerinin gelecekteki IFF ihtiyaçlarının da ASELSAN'dan karşılanmasının önünü açtı.

ASELSAN, teknolojileriyle NATO’nun caydırıcılık mimarisinde kilit rol üstleniyor

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

HAVA SAVUNMA ÇALIŞMALARINDA 5 ŞİRKETTEN BİRİ

ASELSAN, NATO'nun Modüler Hava Savunma Konsept Aşaması için NSPA tarafından seçilen 5 şirket arasında bulunuyor. Şirket, söz konusu çalışma kapsamında Airbus, Lockheed Martin UK, Raytheon ve Thales LAS ile birlikte görev alacak. Böylece ASELSAN, NATO'nun hava savunma mimarisine yönelik uzun vadeli çalışmalarında yer alacak.

ASELSAN'ın NATO ile iş birliği, tedarik faaliyetlerinin yanı sıra tatbikatlar ve standardizasyon çalışmalarıyla da sürüyor. Şirket, son 3 yılda 50'yi aşkın NATO çalışma grubunda görev aldı.

NATO CWIX 2025 tatbikatına Hava Komuta Kontrol sistemleriyle katılan ASELSAN, müttefik sistemlerle birlikte çalışabilirlik testlerini başarıyla tamamladı. KOCATEPE 100 ürünü de Federated Mission Networking (FMN) Spiral 4 uyumluluğunu geçti.

Şirket, CWIX'in yanı sıra deniz ortamındaki çok boyutlu harekat kabiliyetlerini değerlendiren REPMUS tatbikatlarına da katıldı.

ASELSAN, teknolojileriyle NATO’nun caydırıcılık mimarisinde kilit rol üstleniyor

POLONYA SÖZLEŞMESİ 410 MİLYON DOLARA ULAŞTI

ASELSAN'ın NATO üyesi ülkelerdeki faaliyetleri, ihracat sözleşmeleriyle de büyüyor. Şirket, Polonya’da 410 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza attı. Polonya ve Romanya'da şirketleri bulunan ASELSAN, son yıllarda elektronik harp, radar ve haberleşme alanlarında yüksek tutarlı ihracat sözleşmeleri imzaladı, yakın zamanda bir NATO ajansıyla da haberleşme sistemleri sözleşmesi yaptı.

Haberin Devamı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, nisan ayında gerçekleştirdiği ASELSAN ziyaretinin ardından şirketin Türk savunma sanayisindeki rolüne dikkati çekti.

İş birliğinin haberleşme, komuta kontrol ve anti-drone alanlarında büyümesi bekleniyor. NATO tedarik makamlarının pazar araştırmalarına ASELSAN'ın verdiği cevaplar doğrultusunda iş birliği hacminin artması, daha ileri vadede ÇELİKKUBBE bileşenleri ve İHA faydalı yüklerinde derinleşmesi öngörülüyor.

Şirket, radar, elektronik harp, haberleşme, IFF ve ÇELİKKUBBE bileşenleri hem NATO'nun bölgesel caydırıcılık hedeflerine güç katıyor hem de Türkiye'nin İttifak'a sunduğu askeri ve politik katkıyı büyütüyor.

Haberin Devamı

ASELSAN, teknolojileriyle NATO’nun caydırıcılık mimarisinde kilit rol üstleniyor

ZİRVENİN GÜVENLİĞİNDE ASELSAN İMZASI

ASELSAN tarafından geliştirilen teknolojiler NATO Zirvesi için alınan tedbirlere de katkı sağlıyor. Ankara'da merkezi noktalara yerleştirilen ASELSAN ürünü ROADGUARD, yapay zeka teknolojileri ile desteklenen sensörleri ile hareket halindeki araç içerisinden yüz tanıma özelliği ve aynı platform üzerinden plaka tespiti yapabilme özelliği ile öne çıkıyor.

Elde ettiği verileri yapay zeka desteği ile anlık olarak araç-şahıs eşleştirmesi ile anlamlı veri haline getiren ROADGUARD, bu verileri yine anlık olarak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veritabanından sorguluyor.

Haberin Devamı

ASELSAN, teknolojileriyle NATO’nun caydırıcılık mimarisinde kilit rol üstleniyor

NATO'NUN CAYDIRICILIK MİMARİSİNE "TÜRK" İMZASI

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Görgün, 2026 NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında üye ülkelerin birlikte geliştireceği Vurucu Güç Kabiliyetleri, Bütünleşik Hava ve Füze Savunma Sistemleri, Uzay ve Gözetleme Kabiliyetleri, Savunma Sanayii İçin Kritik Ham Maddeler, NATO'nun İnsansız Hava Aracı Üstünlüğü alanlarında anlaşmalar imzaladıklarını bildirdi.

Haluk Görgün, "ASELSAN, ROKETSAN, STM ve TÜBİTAK'ın yüklenicileri arasında yer alacağı bu projeler önümüzdeki yıllarda İttifak'ın caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınNATO Zirvesi | Ankara dünya liderlerini ağırlıyor Dev zirveden dakika dakika tüm gelişmeler...NATO Zirvesi | Ankara dünya liderlerini ağırlıyor! Dev zirveden dakika dakika tüm gelişmeler...Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınSSB Başkanı Görgün: Türk Savunma Sanayisi, NATOnun dönüşümünün itici gücü olmaya hazırSSB Başkanı Görgün: Türk Savunma Sanayisi, NATO'nun dönüşümünün itici gücü olmaya hazırHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ASELSAN#ROKETSAN#NATO

BAKMADAN GEÇME!