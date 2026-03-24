ASELSAN şehitlerine veda

ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.





Törene; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, bazı kuvvet komutanları, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kürşad Zorlu ve Ömer İleri, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, Katar’dan askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Özgür Özel tokalaşırken, ayaküstü sohbet etti. İki liderin tokalaştığı anlar objektiflere yansıdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği çelenk de Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nin avlusunda yer aldı. Şehitlerin cenazesi, cenaze namazının ardından dualar eşliğinde cenaze arabasına konuldu. Polislerden oluşan bando eşliğinde cenaze arabasına taşınan şehitlerden Kahraman’ın cenazesi Cebeci Şehitliği’nde, Can’ın cenazesi ise Güdül ilçesinde toprağa verildi.

BİNBAŞI KKTC’DE UĞURLANACAK

Şehit Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin’in cenazesi ise bugün (salı) KKTC’nin Gazimağusa kentindeki Canbulat Şehitliği’nde toprağa verilecek.





Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri kapsamında görev yapan bir helikopterin düşmesi sonucu Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ve ASELSAN personeli Süleyman Cemre Kahraman, İsmail Enes Can şehit oldu. ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehitlerin anne ve babası törende hazır bulundu. Namaz öncesi siyasiler ve bakanlar ailelere taziyede bulundu. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile çok sayıda bakan, askerî erkân ve vatandaş katıldı.

ERDOĞAN’DAN ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk-Katar Ortak Kuvvet Komutanlığı idaresindeki eğitimler sırasında, Katar karasularında teknik arıza nedeniyle düşen helikopterde şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

KATAR HELİKOPTERİ

Katar ordusuna ait helikopterin düşüşüne ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan “Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasındaki askerî işbirliği ve koordinasyon faaliyetleri, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür” diye açıklama yapılmıştı.