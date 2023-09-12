×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Aselsan, Roketsan, Havelsan ve MKE... Türk savunma şirketlerinden DSEI 2023’e çıkarma

Güncelleme Tarihi:

#DSEI 2023#Havelsan#Roketsan
Aselsan, Roketsan, Havelsan ve MKE... Türk savunma şirketlerinden DSEI 2023’e çıkarma
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 21:47

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na (DSEI 2023) aralarında Aselsan, Roketsan, Havelsan ve Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) de bulunduğu yaklaşık 30 Türk savunma şirketi katıldı. DSEI 2023, 3 gün sürecek.

Haberin Devamı

Avrupa’nın en önemli savunma sanayi fuarlarından biri olan Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na (DSEI 2023) Türk savunma şirketleri çıkarma yaptı. Aralarında Aselsan, Roketsan, Havelsan ve Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) de bulunduğu yaklaşık 30 Türk savunma şirketi katıldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki ExCeL Fuar Merkezi'nde 3 gün sürecek olan DSEI 2023’te Türk savunma şirketleri ürünlerini, hükümetlere, silahlı kuvvetlere ve endüstri temsilcilerine sergileme şansı bulacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DSEI 2023#Havelsan#Roketsan

BAKMADAN GEÇME!