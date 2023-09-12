Aselsan, Roketsan, Havelsan ve MKE... Türk savunma şirketlerinden DSEI 2023’e çıkarma

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Avrupa’nın en önemli savunma sanayi fuarlarından biri olan Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na (DSEI 2023) Türk savunma şirketleri çıkarma yaptı. Aralarında Aselsan, Roketsan, Havelsan ve Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) de bulunduğu yaklaşık 30 Türk savunma şirketi katıldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki ExCeL Fuar Merkezi'nde 3 gün sürecek olan DSEI 2023’te Türk savunma şirketleri ürünlerini, hükümetlere, silahlı kuvvetlere ve endüstri temsilcilerine sergileme şansı bulacak.