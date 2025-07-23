Aselsan açıkladı: İşte Çelik Kubbe'ye eklenen 5 yeni ürün

Haberin Devamı

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, IDEF'teki gözlemlerini şu şekilde anlattı:

İnanılmaz bir heyecan var. Gözümüz kulağımız dakikalar sonra açıklanacak olan açıklamada. Çelik kubbeye entegre edilecek olan yeni ürünler bugün açıklanacak. Tarihi anlar yaşanacak. Saat 16'da duyurulacak bu ürünler. Dünkü gibi tarihi anlar olacak. Yerli ve milli teknolojide nasıl bir seviyeye geldiğimizi görüyoruz. 5 ürün açıklanacak. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol bu açıklamayı.

MUSTAFA VARANK: TEKNOLOJİ TRANSFERİ YAPMAK İSTEYEN ÜLKELER VAR

Mustafa Varank da bu duyuru öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Fulya Öztürk'e konuşan Varank, şu ifadeleri kullandı:

Aselsan bugün çok önemli açıklamalar yapacak. Heyecanla bu açıklamayı bekliyoruz. Aselsan Türkiye'nin göz bebeği bir firma. Ekonominin de lokomotifi olarak Türkiye'nin en önemli şirketlerinden biri. Yoğun katılım var. Türkiye fark oluşturacak yatırımlar ortaya koyduğu için bu ilgi var. Bir savunma sanayi ihracatı sadece savunma sanayi ihracatı değil ülkeler arasındaki on yıllara dayanan iş birliği demek. Aselsan şuradaki stantları ile bütün alanı kapsayan sistemler geliştirebiliyor. X ülkesinin savunma bakanı hemen imzalayalım derken teknoloji transferi isteyen ülkeler de yoğunlukta.

Haberin Devamı

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ise, tarihi tanıtım öncesinde Fulya Öztürk'e konuştu. İşte Akyol'un gelişmeler hakkında verdiği bilgiler:

Burada harp sahası değişiyor. Yeni teknolojiler gerekiyor. Çelik kubbeyi seri üretmeye devam ederken ona bir taraftan da yeni yetenekler eklemek için çalışıyoruz. Savunma önemli ama caydırıcılık da gerekiyor. Ona yönelik yeni bazı sistemleri ilan edeceğiz. Bu büyük bir yolculuk. Teknoloji duran bir şey değil. Gece gündüz yeni ürünler için uğraşırken mevcutların da üretim gayretindeyiz. Ülkemizin ekonomisine ciddi katkı verildiğini, gençlerin hayallerini gerçekleştirecek ortamları burada hazırlıyoruz. İnanılmaz bir uluslararası ilgi var bununla da gurur duyuyoruz.

Haberin Devamı

"SUYUN ALTI DA ÜSTÜ KADAR ZORLAYICI"

Şu an su altı bölümündeyiz. Suyun altı da üstü kadar zorlayıcı bir yer. Biz dün şu ürünü ilk kez duyurduk. Deringöz isimli bu ürünümüz insansız otonom su altı aracı. Askeri operasyonlar için, fiberoptik sistemler için, mayınların bulunmasında otonom olarak sensörleri ile işlemlerini yapabiliyor. Bu ilk defa dün görücüye çıktı. Benzer su altı sistemlerimiz var. Bunları da mavi vatanın hizmetine sunduk.

Son 10 yılda siha'larımızla birlikte sınır güvenlik sistemlerimiz sınır hatlarında terörden arındırılmış bölgelerin güvenliğini sağlayan sistemleri görüyorsunuz.



CNN TÜRK GÖRÜNTÜLEDİ



ASELSAN Çelik Kubbe'ye entegre olacak sistemlerini dakikalar içinde tanıtacak. Göktan, Ejderha, Koral 200 Gürz ve Turan'ı CNN Türk görüntüledi.



Haberin Devamı

Tanıtım için düzenlenen basın toplantısında söz alan Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol'un açıklaması şunlar oldu:

Yeni bir unsuru sizlerle paylaşıyoruz. Yeni bir konsept geliştirdik. Çelik Kubbe'ye yeni bir değer katacağını düşünüyoruz. Tehditleri, sürü dronları, hava araçlarını geleneksel yöntemlerle değil ejderha sistemini ilk defa uluslararası arenaya çıkardık. Bir video ile sahada kendini ispatlamış video ile anlatmak istiyoruz. Görüntüler sahadan alınmış gerçek, dronların nasıl etkisiz hale getirdiğini gösteriyor. Adeta gökyüzünde bir kalkan oluşturuyor. Çelik kubbeye elektromanyetik kalkan olacak. Bu sistemin yanında yine elktromanyetik Koral'ın yeni versiyonunu arka tarafta göreceğiz. Daha uzağı görüp karıştırabilen, uçaklarımız için otoyollar açacak sistemden bahsediyoruz.

Haberin Devamı

Yapay zeka destekli bir mimari de oluşturduk. Bütün kubbeyi birbirine bağlayacak askeri yapay zeka Turan'ı buraya getirdik. Entegrasyonun sağlanması, tek bir networkta gecikme olmadan sağlanacak. Gürz'ün insansız versiyonunu da buraya getirdik. Savunma kadar caydırıcılık da önemli. Güdümlü mühimmat ile füze teknolojisinin birleştiği Göktan sistemimiz var.

150 km'ler kadar menzili olan bir sistemi var. Sahada ciddi bir oyun değiştiriciliyi var. Bu sistemleri değiştirmeye ve bu sistemleri dünyaya çıkarmaya devam edeceğiz. Bizlere NATO'da, aselsan'ın üstleneceği imkanı getirdi. Bu sistemleri geliştirmeye devam edeceğiz.

Savunma Sanayisi Kurumu Başkanı Haluk Görgün ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



Fuarımız dolu dolu geçiyor. Lansmanlarımızla IDEF programına devam ettik. İlk lansmanı yine Aselsan yapmıştı. Roketsan'ımızın yeni ürünlerini de tanıttık. Şimdi de burada çelik kubbe'nin unsurlarından olacak olan, kahraman ordumuzdaki ihtiyacı en kısa sürede ürüne dönüştürecek yaklaşımla yapılan aselsan çalışmaları ile ortaya çıkan ürünlerin lansmanını yapıyoruz. Memleketimize hayırlı olsun. Emeği geçenlere canı gönülden teşekkür ediyorum.

Haberin Devamı

İşte CNN TÜRK ekranlarında tanıtılan Aselsan tarafından Çelik Kubbe'ye eklenen 5 yeni ürün:

GÜRZ: Hibrit hava savunma sistemi. 3 farklı silah aynı araç üzerinde duruyor. Tek araç üzerinde komuta sistemi, radar sistemi, silah sistemi. Bu araç gidiyor, duruyor, ateş ediyor ve işini bitiriyor.



KORAL 200 - Uzaktan hava savunma sistemlerinin radarlarını tespit ediyor. Düşmanın hava savunma sistemini tespit ettiniz, ona bir karıştırma uyguladınız. O zaman radar körleşiyor. Sizin uçaklarınız düşmanın olduğu bölgeye görünmeden girebiliyor. Düşmanın hava savunma sistemlerini kör eden bir sistem. Özellikleri artırılmış yeni bir sistem



GÖKTAN: GÖKTAN'ın önünde Tolun yazan bir mühimmat var. Tolun mühimmatı havadan atılıyor. Havadan atılan bir mühimmatı yukarı taşıyacak bir sistem geliştirdik. Uçak kaldırmadan mühimmatı taşımış oluyorsunuz. 6 tane tolun mühimmatı buradan gönderilebiliyor. Maliyet etkin bir çözüm sunuyor. Bunların testleri yapıldı.



EJDERHA: Elektromanyetik dron önleyici. Elektromanyetik dalgayı havadaki dron'ların olduğu bölgeye basıyorsunuz. Dron o enerjiyi aldığı anda düşüyor. Bu sistem sayesinde sürü dron'lar, kablo ile gelen dron'ları engelleyebiliyoruz. Elektromanyetik atış yaparak Dron'lar düşürülüyor.

TURAN: Çelik Kubbe'de birçok sistemden bahsediyoruz. Bu unsurların haberleşmesi gerekiyor. TURAN Çelik Kubbe'nin temel haberleşme sistemi.