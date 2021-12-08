ASELSAN: İddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz

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ASELSAN tarafından, bazı basın yayın organlarında gündeme gelen konulara ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında, ASELSAN’ımız ile ilgili kaynağı belli olmayan iddialar dile getirilmektedir. Halkımızın bağışları ile kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın sahip olduğu Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz. Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır" ifadelerine yer verildi.