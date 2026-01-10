Aselsan Gökdeniz tam isabet

Güncelleme Tarihi:
ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ çift namlulu silah sistemi, TCG İSTANBUL üzerinde düzenlenen atışlı test faaliyetini başarıyla tamamladı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Deniz hava savunmamızda yeni bir dönem başlıyor. Savaş gemilerimizi hava tehditlerine karşı koruyan ASELSAN GÖKDENİZ, TCG İSTANBUL üzerinde icra edilen atışlı test faaliyetini başarıyla tamamladı.
35 milimetre parçacıklı ASELSAN ATOM mühimmatı ile anti-gemi füzelerine karşı yüksek etkinlik sağlayan, denize yakın uçan sea-skimming tehdit senaryolarına karşı kanıtlanmış koruma sunan GÖKDENİZ, deniz platformlarımızın hava savunma kabiliyetini üst seviyeye taşıyor” dedi.