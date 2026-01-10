×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aselsan Gökdeniz tam isabet

Güncelleme Tarihi:

#ASELSAN GÖKDENİZ#Savunma Sanayi#TCG İSTANBUL
Aselsan Gökdeniz tam isabet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2026 07:00

SAVAŞ gemilerini hava tehditlerine karşı koruyan ASELSAN GÖKDENİZ, TCG İSTANBUL üzerinde düzenlenen atışlı test faaliyetinde hedefi tam isabetle vurarak imha etti.

Haberin Devamı

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ çift namlulu silah sistemi, TCG İSTANBUL üzerinde düzenlenen atışlı test faaliyetini başarıyla tamamladı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Deniz hava savunmamızda yeni bir dönem başlıyor. Savaş gemilerimizi hava tehditlerine karşı koruyan ASELSAN GÖKDENİZ, TCG İSTANBUL üzerinde icra edilen atışlı test faaliyetini başarıyla tamamladı.

Aselsan Gökdeniz tam isabet

35 milimetre parçacıklı ASELSAN ATOM mühimmatı ile anti-gemi füzelerine karşı yüksek etkinlik sağlayan, denize yakın uçan sea-skimming tehdit senaryolarına karşı kanıtlanmış koruma sunan GÖKDENİZ, deniz platformlarımızın hava savunma kabiliyetini üst seviyeye taşıyor” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ASELSAN GÖKDENİZ#Savunma Sanayi#TCG İSTANBUL

BAKMADAN GEÇME!