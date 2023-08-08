ASELSAN, dünya savunma listesinde 47’nci sırada

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Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı'nın bir şirketi olan ASELSAN, listede iki basamak birden yükseldi. Dört Türk savunma sanayi firmasının yer aldığı listede geçen yıl 49’uncu sırada bulunan ASELSAN, bu yıl 47’nci sıraya çıktı. ASELSAN, dünyanın en büyük ilk 100 savunma sanayi şirketi listesine, ilk olarak 2006 yılında 97’nci sıradan girmişti.



İHRACAT ODAKLI BÜYÜME



ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, milli teknolojiler ve ihracat odaklı savunma sanayi stratejisi ile Türkiye’nin gururu olmaya devam ettiklerini söyledi. Özellikle ihracatı artırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Akyol, şöyle dedi: “Küresel çaptaki etkinliğimiz Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün’ün öncülüğünde artarak devam edecek. Ülkemiz için alın ve akıl teri dökerek geliştirdiğimiz milli sistemlerin başarısını taçlandıran bu gelişmeyi, milletimizle paylaşmanın mutluluğu içindeyiz. Listedeki yerimiz Türk savunma sanayisinin katettiği mesafeyi global arenada taçlandırdığımızın kanıtıdır. İhracat odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda global arenada daha üst sıralara tırmanmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.”