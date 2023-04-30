ASELSAN çocukları uzay yolculuğuna çıkardı

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ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST 2023 heyecanı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanıyor. Türkiye'nin yerli ve milli gücü ASELSAN, geleneksel hale gelen festivalde 200 metrekarelik Tekno Macera Platformu'nu da ziyaretçilere açtı.

Tekno Macera Platformu'na ayrılan alanda çocuklara özel hazırlanan uzay temalı 5 deneyim alanı oluşturuldu.

ÜÇ BOYUTLU ORTAMDA DENEYİM KAZANDILAR

ASELSAN uzay kompleksini ziyaret eden çocuklar, Tekno Macera Platformu önünde uzun kuyruklar oluştururken burada çekilen fotoğraflarını üç boyutlu ortamda uzayın derinliklerine gönderme şansı yakaladı.

Aileleriyle birlikte TEKNOFEST'e akın eden çocuklar, Tekno Macera alanında astronot kaskıyla kıyafetlerini tasarlamanın heyecanını da yaşadı. Öte yandan, oluşturulan alanda uzay istasyonu tasarlayan çocuklar, bu deneyimin ardından güneş enerjisiyle çalışan bir uzay istasyonu kitine sahip oldu.

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Çocuklar, ASELSAN'ın yerli imkanlarla geliştirdiği telsizler ve başta helikopter kokpiti olmak üzere aviyonik sistemleri de deneyimledi.

"GELECEĞE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, TEKNOFEST 2023'teki etkinliklere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"ASELSAN'ın ilk günden itibaren paydaş olarak desteklediği TEKNOFEST 2023'te yerli ve milli sistemlerimizle boy göstermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve umudumuz olan gençlerimizin TEKNOFEST 2023'e ilk gün gösterdiği yoğun ilgi, heyecanımızı daha da artırıyor. Festivalde, ülkemizin yüz akı ASELSAN ailesi olarak yerli ve milli sistemlerimizi sergilemenin haklı gururunu yaşıyoruz. ASELSAN'ımızın 2019 yılında hayata geçirdiği Tekno Macera Platformu'nda çocuklarımızın sevincine ortak olduk. Onlara ASELSAN olarak güzel bir deneyim yaşatarak uzayın kapılarını araladığımıza inanıyorum. Tekno Macera alanında oluşturduğumuz uzay konsepti ile geleceğin bilim insanlarına yol gösterdiğimizi düşünüyoruz. Türkiye'nin başlattığı uzay yolculuğunda gelecekte aktif görev alacağına inandığımız çocuklarımızın Tekno Macera'ya olan ilgisi, daha büyük hedeflere yönelmemiz için bize güç verdi. Bilimi keşfetmeye açık çocuklarımızı ve tüm gençlerimizi TEKNOFEST heyecanına ortak olmaya davet ediyoruz. Bilime, teknolojiye ve savunma sanayine meraklı gençlerimizle, geleceğe emin adımlarla yürüyoruz."

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TEKNO MACERA ÇOCUKLARA BİLİMİ SEVDİRİYOR

Tekno Macera, ASELSAN tarafından Türkiye'deki 6-12 yaş grubundaki çocukların teknolojide üretken olmalarını hedefleyen inovatif bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlatıldı. ASELSAN Tekno Macera, geleceğin yerli ve milli teknolojisinin temellerini atmak için çocukların gelişim ve öğrenme sürecine eğlenceli bir yoldan katkı sağlamayı hedefliyor. Proje kapsamında Tekno Macera internet sitesinde videolar, öğretici blog yazıları, animasyon ve oyunlar, mini testler, bilgilendirici haber yazıları ve yarışmalar bulunuyor.