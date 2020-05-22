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Haber Giriş: 22.05.2020 - 14:31,Son Güncelleme:

Asel isminin anlamı nedir? Asel ne demek

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Asel isminin anlamı nedir? Asel ne demek
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Anne ve baba adayları doğacak çocuklarına isim araştırması yaparken, Asel isminin anlamını merak ediyorlar. Konu hakkında aranan bir diğer konu başlığı da Asel isminin Kur'an-ı Kerim'de yeri var mı sorusunun cevabı. Peki Asel isminin anlamı nedir? Asel ne demek

 

Asel ismi Arapçadır. Arapçada "bal" anlamında kullanılmaktadır. Söz konusu bal, insanlara şifa veren, iyileştiren özelliklere sahiptir. Dünyevi olmaktan çok, manevi anlamlara işaret eder. Bazı yerlerde Asel sözcüğü huzur, sevgi, muhabbet anlamlarına da gelmektedir. Bu isim, kız çocukları için verilmektedir.

Asel İsminin Özellikleri

Asel ismi neşeye, berekete, sonsuz mutluluğa işaret etmektedir. Bu ismi taşıyan kimseler, çevrelerine pozitif enerji veren bir yapıdadır. Kederi ve gamı dağıtan, olumlu bir yapıya sahiplerdir. Merhametli ve adaletli olurlar. Olayları değerlendirmede sağ duyuları gelişmiştir. Yaşadıkları çevrede sevilen ve takdir edilen bir mizacı taşırlar.

Asel İsmi Kur'an'da Geçiyor Mu?

Asel ismi Kur'an'da geçmektedir. Muhammed suresinin 15. ayeti, bu sözcüğü içerir. Bu ayette cennetteki bal ırmağından bahsedilirken Asel kelimesi kullanılmaktadır.

 

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