Selde kaybolan Asel bebek için çalışmalar sürüyor! Acılı baba konuştu: Sel gelip, arabayı götürdü

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Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından Sevinçili, Gücünkaya köyleri ile Kireçlik mevkisinde sel etkili oldu, bir akaryakıt istasyonunun önündeki yol yarıldı. Kent merkezinden Gücünkaya köyüne giden Çapan En (53) ve eşi 2 çocuk annesi Gülseren En'in içinde bulunduğu otomobil yarılan yoldaki suyun akıntısına kapılıp yaklaşık 200 metre sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki köylülerin de yardımıyla Çapan En, sağ olarak kurtuldu. Ardından ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araç içinden çıkamayan ve yaşamını yitiren eşi Gülseren En'in cansız bedeni de bulunduğu yerden çıkartılıp, otopsi için aynı hastanenin morguna kondu. Gülseren En'in cenazesinin bugün Gücünkaya köyünde defnedilmesi bekleniyor. Çapan En'in dışında son anda selden kurtulan diğer araçlardaki 13 kişi de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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ASEL BEBEK'İN BULUNMASI İÇİN ARAMALAR SÜRÜYOR

Hastaneye kaldırılan Nazif Balcan (25) ve aynı yaştaki eşi Hayriye Balcan'ın sürüklenen araçlarından kendi imkanlarıyla kurtulurken, Hayriye Balcan'ın kucağındaki 3 aylık Asel adını verdikleri bebeklerinin düşüp, akıntıda kaybolduğu belirlendi. Bunun üzerine 150 kişilik ekip, saat 06.00 sıralarına kadar arama yaptı ancak minik Asel'in izine rastlamadı. Arama çalışmaları ekiplerin yaklaşık 2 saat dinlenmelerinin ardından yeniden başladı. Hastaneye kaldırılan 14 kişi de yapılan sağlık kontrolünün ardından taburcu oldu.

'NASIL İNDİK, HATIRLAMIYORUM'

Selden kurtulan baba Nafiz Balcan da kızının arama çalışmalarını olay yerinde yakınları ile takip ediyor. Eşinin Güzelyurt ilçesinde oturan ailesini ziyaret ettikten sonra kent merkezindeki evlerine dönüşte sele yakalandıklarını anlatan tesisatçı Nafiz Balcan, "Yol yarılınca araba ile durduk, bekliyorduk. O sırada sel gelip, arabayı götürdü. Eşim ile araçtan indik. Nasıl indik, kurtulduk, hatırlamıyorum. O sırada eşimin kucağındaki kızım da kayıp düşmüş. İnşallah bulunur" dedi.

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Sel sırasında akaryakıt istasyonunda çalışan Adem Çelik ''Ben akşam seli canlı yaşadım. Birden sel oldu ve komple ne var, ne yok götürdü. 2 dakika içinde her şey bitti. Araçlar gelip akaryakıt istasyonunda sığınmaya çalıştı. Onları da sel aldı götürdü. Kimisi arabalarından inmişti. Kimisi de araç içinde kalmıştı. Onları da sel sürükledi'' dedi.

KUZENİNİN KURTARILMASI İÇİN BOT GETİRDİ

Aksaray'da dün akşam saatlerinde sele kapılan otomobildeki amcasının oğlu Çapan En'in kurtarılması için bot getiren Ahmet En, bu sabah yeniden sel bölgesine gelip, inceleme yaptı. Gün ağarınca afetin boyutunu daha iyi anladıklarını belirten Ahmet En, şunları söyledi:

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''Bana dün akşam, 'Botu acil getir. Çapan En suda mahsur kaldı' diye haber geldi. Haberi alınca botla birlikte, sel olan bölgeye geldim. Ekipler botla karşıya geçip amca oğlunu kurtardılar. Yengem ise vefat etti, onun da cenazesini aldık. Çapan eşiyle birlikte Aksaray merkezden Gücünkaya köyündeki evlerine dönerken sele yakalanmışlar. Dün kurtarma çalışmasından sonra evlerimize dağılmıştık. Sabah, tekrar sel bölgesine gelip bakınca olayın büyüklüğünü daha iyi anladık.'

2 ÇOCUK ANNESİ, TOPRAĞA VERİLDİ

Aksaray'da dün sel suları ile sürüklenen otomobilde hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Gülseren En'in (53) cenazesi, memleketi Gücünkaya köyünde toprağa verildi. Selden kurtulan eşi Çapan En'in (53) taziyeleri kabul ettiği cenazeye Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile ailenin yakınları katıldı.

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ASEL BEBEK ARAÇTA DA YOK

Nazif ile Hayriye Balcan çiftinin selde sürüklenen otomobili ise 3 kilometre ileride balçığa saplanmış halde bulundu. İş makinesiyle kurtarılan araçta yapılan aramada, Asel bebeğe dair bir iz bulunamadı. Asel'i arama çalışmaları sürüyor.