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Haber Giriş: 08.06.2020 - 17:24,Son Güncelleme:

ASDEP sözlü mülakat süreci hakkında açıklama.. ASDEP personel alımı için sözlü sınava tarihi açıklandı

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ASDEP sözlü mülakat süreci hakkında açıklama.. ASDEP personel alımı için sözlü sınava tarihi açıklandı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın gerçekleştireceği ASDEP personel alımı için sözlü sınava tarihi açıklandı. Koronavirüs sebebiyle bir süredir ertelenen ASDEP sözleşmeli personel alımı sözlü sınavı, 15 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. İşte, ASDEP sözlü mülakat tarihleri hakkında bakanlıktan yapılan açıklamanın detayları

ASDEP sözlü mülakat süreci hakkında bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

"06 Mart 2020 Cuma günü Bakanlığımızca duyurusu yapılarak 16 Mart 2020 tarihinde başlaması planlanan ve Yeni Tip Koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla ertelenen Sözleşmeli Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) Alımı Sözlü Sınavı 15 Haziran 2020 – 14 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adayların, sözlü sınav giriş bilgileri sayfasında belirtilen tarih ve saatte geçerli kimlikleri ile belirtilen adreste hazır bulunması gerekir.

Sözlü Sınav Giriş Bilgileri için tıklayınız…

Adaylar eksiksiz bir şekilde doldurularak çıktısı alınan ve imzalanan sınav başvuru formu ve beyan formunu sözlü sınava geldiklerinde teslim edeceklerdir. Beyan formu için tıklayınız…

İlgililere duyurulur."

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