ASDEP sonuçlarıyla ilgili flaş gelişme.. Tarih belli oldu! ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın gerçekleştireceği ASDEP personel alımı için süreç pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. ASDEP’e personel alımının aşamalarından biri olan sözleşmeli personel alımı sözlü sınavı, 15 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Sözlü sınavların tamamlanması ardından gözler sonuç tarihine çevrilmişti. Beklenen açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. İşte ASDEP sonuçları için işaret edilen tarih…

ASDEP başvurularıyla ilgili son değerlendirmeleri yaptıklarını söyleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “ASDEP sonuçlarını haftaya açıklıyoruz.” Açıklamasında bulundu.

ASDEP NEDİR?

Aile ve bireylerin, sosyal sorunlarının daha hızlı tespiti ile sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar başta olmak üzere, kamu hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak amacıyla tasarlanmış bir programdır.

ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerinden mezun meslek elemanlarından 2016 yılında 1.500, 2017 yılında 1.500 olmak üzere toplam 3.000 ASDEP Görevlisi özel hizmet alımı yoluyla istihdam edilmiştir.

Alanında uzman 3.000 ASDEP Görevlimiz ile 81 ilde hane dolaşarak sosyal yardım ve sosyal hizmete ihtiyacı olan vatandaşlarımızı tespit edilmekte, durumlarına uygun hizmetlerden yararlanmaları sağlanmaktadır. Ayrıca ailelere eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.