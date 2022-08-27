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Asbestli gemiye izin yok

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Murat Kurum#Brezilya
Asbestli gemiye izin yok
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 07:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya’dan gelen asbestli ‘NAE Sao Paulo' isimli geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeyeceğini duyurdu.

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Bakan Kurum, İzmir’de söküm için yola çıkan, çevre ve sağlık örgütlerinin asbest ve kimyasal yükü nedeniyle tepki gösterdiği gemiye ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Uluslararası bağımsız denetim kuruluşları ve bakanlığımız denetim ekipleri gözetiminde notifikasyon şartında yer almasına rağmen ikinci bir denetim sürecinin işletilmemesi; tekrar istenen asbest ve diğer tehlikeli maddelerin bulunduğu yerlerin gemi planı üzerinde gösterilerek ve numune alınan noktaların fotoğraflanarak hazırlanması gereken Tehlikeli Madde Envanter Raporu’nun Bakanlığımıza sunulmaması nedeniyle; 'NAE Sao Paulo' isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda; geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecektir.”

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ÇEVREMİZE, İNSANIMIZA ZARAR VERDİRMEYİZ

Bakan Kurum, bugüne kadar söküm işlemleri için Türkiye'ye gelen her gemide mevzuata uygun olarak her zaman uluslararası hukukun gereğini yaptıklarını da vurgulayarak, "Sadece NAE Sao Paulo gemisinde değil tüm gemilerde de sürecin her aşamasını yakından takip ettik; çevremize, insanımıza zarar verecek hiçbir adıma izin vermedik. Milletimiz müsterih olsun. Bundan sonra da izin vermeyiz" dedi.

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Murat Kurum#Brezilya

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