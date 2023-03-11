Asayiş Daire Başkanı: Çalınan kaçırılan götürülen hiçbir çocuk yok

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“Sayılar arasında farklılık söz konusu değil. İki tane sayı var: Biri kolluk kuvvetlerine intikal eden kayıp müracaatı. ‘Benim çocuğum kayıp’ diye müracaata gelen şu an 55 kişi var. Bu sayı her gün artıyor, bulduğumuz zaman da düşüyor. İkincisi kimliği belirlenemeyen çocuklar. Bunlardan 51’i Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kurumlarında. 162’si de Sağlık Bakanlığı’nın kurumlarında tedavi altında. Biz bunları polisiye yöntemlerle arıyoruz. Çocukların 137’si 0-1 yaş arasında. Hepsinin DNA örneklerini alıp sağlık kuruluşuna veya Adli Tıp’a müracaat edenlerle eşleştirme cihetine gidiyoruz. ‘Benim çocuğum çalındı’, ‘Benim çocuğum kaçırıldı’, ‘Benim çocuğum falanlar tarafından götürüldü’ diye emniyet ve jandarmaya intikal eden bir müracaat olmadığı gibi, hem jandarma hem bizim bu ve buna benzer hiçbir tespitimiz kesinlikle söz konusu değil.”