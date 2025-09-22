×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Asansörden düşen koltuk 9 yaşındaki Ebrar'ı hayattan kopardı: Firma yöneticileri tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Menderes#Nakliye
Asansörden düşen koltuk 9 yaşındaki Ebrarı hayattan kopardı: Firma yöneticileri tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 13:21

İzmir'in Menderes ilçesinde nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş'ın (9) ölümü ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Olay, önceki gün Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi. H.Y.'ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş'ın üzerine düştü. H.Y.'nin yeğeni olan Aktaş, ağır yaralandı.

Asansörden düşen koltuk 9 yaşındaki Ebrarı hayattan kopardı: Firma yöneticileri tutuklandı

Asansörden düşen koltuk 9 yaşındaki Ebrarı hayattan kopardı: Firma yöneticileri tutuklandı

İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ebrar Aktaş, yaşamını yitirdi. Aktaş'ın cenazesi, Gaziemir Merkez Camisi'nde dün öğle vakti kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Asansörden düşen koltuk 9 yaşındaki Ebrarı hayattan kopardı: Firma yöneticileri tutuklandı

Haberin Devamı

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında; firma çalışanı yabancı uyruklu A.H.M ile nakliye firması yetkilileri E.G. ve M.G. gözaltına alındı. Polisteki işlemleri ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.G. ile M.G. kardeşler tutuklanırken, A.H.M. serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Menderes#Nakliye

BAKMADAN GEÇME!