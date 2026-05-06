Asansördeki sorudan sonra saldırdı: Gözü dönmüş adam komşusunun parmağını ısırıp kopardı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 15:38

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde İsmail Bozdağ'ın (70) sağ elinin serçe parmağı, kendisine saldıran komşusu A.E.'nin (47) ısırması sonucu ampute edildi. Bozdağ, “Bir husumetimiz yoktu kendisiyle. Onu çok severdim, o da beni severdi. Niçin yaptı, ben de anlamadım” dedi. Gözaltına alınan A.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 7 Nisan'da ilçedeki Cüneyde Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Bozdağ, beraber otobüsten inip yaşadıkları apartmanın asansörüne bindiği komşusu A.E.'nin saldırısına uğradı. Bozdağ'ın sağ elinin serçe parmağı, A.E. tarafından ısırılarak koparıldı. Bozdağ, başka bir komşusu tarafından yanında parmağıyla hastaneye götürüldü. Bozdağ'ın yerine dikilen parmağı yeniden tutmayınca ampute edildi. Bozdağ'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan A.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'ONU ÇOK SEVERDİM, O DA BENİ SEVERDİ'

Yaşadıklarını anlatan İsmail Bozdağ, "Komşumla aynı otobüsle çarşıdan geliyorduk. A.E. ile beraber otobüsten ben indim, kendisi de arkamdan indi. Apartmanda aynı asansöre bindik. Asansör kendi katına gelince kapı açıldı, inmedi. İnmeyince de ben, ‘Niçin inmedin?’ dedim. ‘Sana ne’ deyip bana yumrukla vurunca asansörün içinde kapışmaya başladık. O ara elimi ısırdı. Elimi ısırınca parmağımı koparana kadar bırakmadı. O ara ben bağırmaya başlayınca elimi ağzından çekti. Parmağım kopmuş vaziyetteydi. Sonra komşum Ali’den yardım istedim. Ali gelince bizi ayırdı. Beni hastaneye götürdüler, orada diktiler. Dikildikten sonra tutmadı. Tutmayınca kangrene çevirdi. Ondan sonra parmağımı kestiler. Bir husumetimiz yoktu kendisiyle. Onu çok severdim, o da beni severdi. Niçin yaptı, ben de anlamadım” dedi.

