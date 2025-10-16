×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 13:44

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir apartmandaki asansörün arıza yapması sebebiyle mahsur kalan astım hastası vatandaş, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Beylik Mahallesi Derin Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen arıza sırasında Kadir Küreşoğlu isimli vatandaş, asansörde mahsur kaldı.

45 DAKİKADA KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Pınarhisar İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık titiz bir çalışma sonucunda vatandaşı güvenli bir şekilde kurtardı.

KONTROL AMACIYLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Astım hastası olduğu öğrenilen Küreşoğlu'na olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Sağlık çalışanlarının ikna etmesi sonucu Küreşoğlu, kontrollerinin yapılması amacıyla Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Asansörde mahsur kaldı, dakikalar içeresinde kurtarıldı



Küreşoğlu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

