Asansörde mahsur kaldı, dakikalar içeresinde kurtarıldı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Beylik Mahallesi Derin Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen arıza sırasında Kadir Küreşoğlu isimli vatandaş, asansörde mahsur kaldı.

45 DAKİKADA KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Pınarhisar İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık titiz bir çalışma sonucunda vatandaşı güvenli bir şekilde kurtardı.

KONTROL AMACIYLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ



Astım hastası olduğu öğrenilen Küreşoğlu'na olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Sağlık çalışanlarının ikna etmesi sonucu Küreşoğlu, kontrollerinin yapılması amacıyla Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Küreşoğlu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.