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Asansörde faciayı balon önledi: 7 yaralı

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#Esenler#Asansör#Balon
Asansörde faciayı balon önledi: 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 07:00

Esenler Birlik Mahallesi 796 Sokak’ta araç tamir, bakım hizmeti veren 6 katlı iş merkezinin 2. katındaki asansör arızalanarak eksi 2. kata düştü. Asansörde bulunanlardan 7 kişi yaralanırken bazı kişiler yara almadan kurtuldu.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri asansördeki yaralıları çıkartırken, sağlık ekipleri de ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sedyeyle ambulansa taşınan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asansörde faciayı balon önledi: 7 yaralı

CİHAZ DEVREYE GİRDİ

Asansörün düşmesi sırasında zemindeki hız kesme balonunun devreye girmesiyle, olası bir facianın önüne geçildiği ve asansörde bulunanların bu nedenle hafif yaralandığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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#Esenler#Asansör#Balon

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