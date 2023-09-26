Asansörde faciayı balon önledi: 7 yaralı

Haberin Devamı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri asansördeki yaralıları çıkartırken, sağlık ekipleri de ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sedyeyle ambulansa taşınan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

CİHAZ DEVREYE GİRDİ

Asansörün düşmesi sırasında zemindeki hız kesme balonunun devreye girmesiyle, olası bir facianın önüne geçildiği ve asansörde bulunanların bu nedenle hafif yaralandığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.