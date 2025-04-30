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Asansör ustasının feci ölümü

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#Burdur#Asansör Kazası#İş Kazası
Asansör ustasının feci ölümü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 16:46

Burdur'da mermer fabrikasında asansör bakımı yaparken üzerine asansör kabini düşen Halis Eryılmaz (40), hayatını kaybetti.

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Tefenni'ye bağlı Yuvalak köyünde bulunan bir mermer fabrikasında dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda fabrikaya bakım için gelen asansör ustası Halis Eryılmaz'ın üzerine çalıştığı sırada asansör kabini düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Halis Eryılmaz, ağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile önce Tefenni Devlet Hastanesi'ne, ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Halis Eryılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemleri tamamlanan Halis Eryılmaz'ın cenazesi Tefenni ilçesinde toprağa verilecek. (DHA)

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#Burdur#Asansör Kazası#İş Kazası

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