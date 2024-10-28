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Asansör kapısı boşluğa açıldı, 42 yaşındaki kadın 4. kattan düştü

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#Asansör#Mardin#Mardin Haberleri
Asansör kapısı boşluğa açıldı, 42 yaşındaki kadın 4. kattan düştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 10:51

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen asansör kazasında ağır yaralanan 42 yaşındaki Birsel Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Merkez Ersoylu Mahallesinde dün akşam saatlerinde bir binada yaşanan kazada, Derik ilçesinde ikamet eden ve dört çocuk annesi olan Birsel Kaya, kızını ziyarete geldiği apartmanın dördüncü katında asansöre binmek isterken asansör kabininin birinci katta olduğunu fark etmeyerek boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaya'nın cenazesi Derik'te defnedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Asansör#Mardin#Mardin Haberleri

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