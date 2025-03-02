Asansör boşluğunda kayıp saatler

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Evli ve çocukları olmayan 80 yaşındaki Şükrü (80) ve Ayşe Oya Tecer çifti Ağustos 2021 tarihinden beri İstanbul Maltepe’de bulunan özel bir huzurevinde kalıyordu. 24 Ekim 2022 tarihinde Şükrü Tecer’in cansız bedeni huzurevinin asansör boşluğunda bulundu. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

NASIL DÜŞTÜĞÜNÜ KAMERALAR GÖRMEDİ

Soruşturma kapsamında incelenen huzurevinin kamera izleme tutanağında, Şükrü Tecer’in olay günü saat 12.48’de odasının bulunduğu kattan çıktığı, saat 16.59 sıralarında ise huzurevi görevlileri tarafından asansör boşluğunda ölü şekilde bulunduğu belirtildi. Asansörden nasıl düştüğünün ise kamera açıları sebebiyle tespit edilemediği ifade edildi. Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda, Şükrü Tecer’in ölümünün genel beden travmasına bağlı gerçekleştiği, vücudunda kırıklar olduğu ve iç kanama geçirdiği belirtildi. Dosyaya giren bilirkişi raporunda, huzurevi sahibi İ.K. ve sorumlu müdür R.I.’nın asli kusurlu olduğu, kat sorumluları İ.E. ve F.B.’nin tali kusurlu oldukları belirtildi. Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, F.B., İ.E., R.I. ve İ.K. hakkında, ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 2 yıldan 6 yıla hapis istemiyle dava açtı.

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‘DENETİMDEN GEÇMİŞTİK EKSİKLİK BULUNAMAMIŞTI’

Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklar savunma yaptı. Huzurevinin sahibi sanık İ.K. savunmasında, asansörün bakımlarının her ay düzenli olarak yapıldığını belirterek, “Yetkili personel çalıştırıyoruz. İddianamedeki olaydan 20 gün önce de bakanlık tarafından denetim geçirmiştik. Yapılan denetimde de herhangi bir eksiklik tespit edilmemişti. Şükrü Tecer, alzheimer hastasıydı ancak kendi kendine hareket edebilen birisiydi. Her 10 yaşlıya 1 personel görevlendirilmektedir. Olay tarihinde de katta yeteri kadar personel vardı. Personellerin hepsi alanında eğitim almış yaşlı bakım teknikerleriydi. Yaşlıların asansör kullanımında kendilerine refakatçi olması gerektiğine dair yönetmelikte bir zorunluluk yoktur. Atılı suçu kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim. Kusurumun olmadığı kanaatindeyim” dedi. Sanık R.I. da “Şükrü Tecer’in katta olmayışının fark edilmesi 10 dakika gibi bir süredir. Anında tespit edilseydi ambulans ile hastaneye götürülmesi yaklaşık 1 saat sürebilirdi” diye konuştu. Diğer sanıklar da benzer savunmalar yaparak suçlamaları reddetti.

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Müşteki Celal Tecer’in avukatı Sena İzmitli Demiroğlu, “Bilirkişi raporunda asansör kapısının ya açık olacağı ya da anahtarla açılacağı ya da zorlama ile açılabileceği mütalaa edilmiştir. Müteveffa bakıma muhtaç yaşlı olması nedeni ile zorlayamayacağı açıktır. Anahtara kimin erişimi olduğunun tespit edilmesini talep ederiz” dedi.