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Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 10:45 | Son Güncelleme:

Asansör boşluğunda feci görüntü

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Asansör boşluğunda feci görüntü
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Başakşehir'de sanayi sitesinde asansör boşluğuna düşen kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kişi tedavi altına alındı.

Başakşehir'de bulunan sanayi sitesinde sabah saat 07:30 sıralarında bir kişi asansör boşluğuna düştü.

Asansör boşluğunda feci görüntü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu asansör boşluğundan kurtarılan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Asansör boşluğunda feci görüntü

İlk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye sevk edildi.

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