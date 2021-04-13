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Gündem
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 13.04.2021 - 13:25 | Son Güncelleme:

Asansör boşluğuna düşen site görevlisi kurtarılamadı

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Asansör boşluğuna düşen site görevlisi kurtarılamadı

ŞANLIURFA'da, asansör boşluğuna düşerek, ağır yaralanan site görevlisi Adnan Kılıç (39), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi. Site personeli olarak görev yapan Adnan Kılıç, asansör boşluğuna düşüp, ağır yaralandı. Binadakilerin haber vermesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri, Kılıç'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Kılıç'ın cansız bedeni, otopsi için morga konulurken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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