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Asansör boşluğuna düşen muhtar hayatını kaybetti

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#Muhtar#Kütahya#Eskişehir
Asansör boşluğuna düşen muhtar hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 17:42

Kütahya’nın Simav ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Enver Pekin (41), hayatını kaybetti. Pekin, Eskişehir’de muhtarı olduğu mahallede toprağa verildi.

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Tepebaşı ilçesi kırsal Mollaoğlu Mahallesi'nin muhtarı Enver Pekin, arkadaşıyla büyükbaş almak için Kütahya'nın Simav ilçesi Tabakhane Mahallesi'ne gitti. Atatürk Caddesi'nde inşaat halindeki binaya giren Pekin, asansör boşluğuna düştü.

Asansör boşluğuna düşen muhtar hayatını kaybetti

Arkadaşları bir süre sonra geri dönmeyen Pekin'i inşaat halindeki binada hareketsiz buldu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin incelemesinde Enver Pekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polisin incelemesinin ardından Pekin'in cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

Asansör boşluğuna düşen muhtar hayatını kaybetti

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Muhtar Pekin’in cenazesi, Mollaoğlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. 

 

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#Muhtar#Kütahya#Eskişehir

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