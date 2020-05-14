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Murat KÜÇÜK/GEREDE,(Bolu),(DHA)
Haber Giriş: 14.05.2020 - 16:07,Son Güncelleme:

Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

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Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
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BOLU'nun Gerede ilçesinde, asansör boşluğunda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı.

Olay, dün gece saatlerinde Gerede ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Apartmanda oturanlar gece sahura kalktıklarında ses duyarak, durumu polis ve itfaiyeye bildirildi. Yapılan araştırmada, apartmanın asansör boşluğuna düşerek mahsur kalan sokak köpeği görüldü. Suyla dolmuş olan asansör boşluğunda ıslanmış ve korkmuş halde mahsur kalan köpek, yarım saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Vücudunda herhangi bir yarası bulunmayan köpek, itfaiye ekibi tarafından bakımları yapılıp, beslendi.

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