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Asansör boşluğuna düşen işçi öldü

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#Asansör Kazası#İnşaat Kazası#Alişan Köse
Asansör boşluğuna düşen işçi öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 19:43

Trabzon’un Sürmene ilçesinde bir otel inşaatında asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi Alişan Köse, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Trabzon’un Sürmene ilçesindeki bir otel inşaatında asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi Alişan Köse (37) hayatını kaybetti.

Olay saat 15.00 sıralarında Soğuksu Mahallesi’nde yapımı devam eden bir otelde meydana geldi. İddiaya göre inşaatta çalışan Alişan Köse, inşaatın 4’üncü katındaki asansör boşluğundan beton zemine düştü. Görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Asansör boşluğuna düşen işçi öldü

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerce bulunduğu bölgeden kurtarılan işçi ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Köse burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Köse’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

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#Asansör Kazası#İnşaat Kazası#Alişan Köse

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