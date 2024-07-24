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Asansör boşluğuna düşen Beren öldü

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#Ankara#Sincan#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Asansör boşluğuna düşen Beren öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 07:00

Ankara Sincan’da dün saat 16.00 sıralarında Beren Su Bolat (13), arkadaşıyla asansöre bindi.

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Bolat ve arkadaşı, 5 ve 6’ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı. Yakınları, çocukları kurtaramayınca polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, çocukları kurtarmak için çalışma başlattı. Çocuklardan biri kurtarılırken, Beren Su Bolat bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bolat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Beren Su Bolat’ın ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcı, polis eşliğinde binada inceleme yaptı. İncelemenin ardından Beren Su Bolat’ın cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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#Ankara#Sincan#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

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