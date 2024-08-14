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Asansör boşluğuna düşen bekçi yaşamını yitirdi

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#İnşaat#Hakkari#Bekçi
Asansör boşluğuna düşen bekçi yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 14:00

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bekçilik yaptığı inşaat halindeki okulun asansör boşluğuna düşen 6 çocuk babası Ferzinde Sevik (58), hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Şemdinli ilçesinin Moda Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 katlı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nun asansör boşluğunda meydana geldi. Sabah inşaata gelen işçiler, bekçi Ferzinde Sevik'nin cansız bedeni ile karşılaştı. İşçiler, durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Asansör boşluğuna düşen bekçi yaşamını yitirdi

Asansör boşluğuna düşen bekçi yaşamını yitirdi

Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Sevik’in cenazesi, otopsi işlemleri için Şemdinli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenazenin otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği belirtildi.

 

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#İnşaat#Hakkari#Bekçi

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