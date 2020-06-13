Asansör açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada tarihi alandaki asansörle ilgili şunlar kaydedildi:

“Ziyaretçilerin talepleri ve özellikle yaşlılar ile engellilerin yoğun istekleri neticesinde gerekli projelendirme çalışmalarıyla herkesin ulaşımını rahatlıkla sağlayabilmesi için seyir terası ve asansör yapılmıştır. Uygulanan projenin fizibilite çalışması esnasında hem ülkemizde hem de dünyada yapılmış benzer asansör uygulamaları titizlikle incelenmiştir.

ŞEFFAF BİR PROJE

Uygulanan proje ile Cennet-Cehennem Ören Yeri’nin zarar görmesi, doğal yapısının bozulması söz konusu değildir. Burada gerçekleştirilen uygulama teknik hususular dikkate alınarak, bölge kurullarınca onaylanmış, şeffaf bir proje olarak hayata geçirilmiştir.”

Hürriyet duyurmuştu