ASALA’nın kanlı eylemleri sergi oldu

İstanbul’daki sergi 30 Mayıs’a kadar Sirkeci Garı’nda açık olacak. Sergide şehit diplomatların fotoğrafları ve hikayeleri yer alıyor. Türkiye’nin Paris, Viyana, Belgrad ve Vatikan büyükelçileri ile Los Angeles ve Sydney’de görev yapan başkonsoloslarının aralarında bulunduğu 31 Türk diplomatı Ermeni terör örgütü ASALA tarafından suikasta kurban gitti. Sergide ASALA’nın suikastlarının anlatıldığı kısa belgesel de gösteriliyor. Atina’da uğradıkları suikast sonucu hayatlarını kaybeden Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği İdari Ataşesi Galip Özmen ve kızı Neslihan’ın ölümüyle ilgili dönemin İstanbul Ermeni Patriği Şnork Kalustyan’ın şu sözleri de sergide paylaşıldı: “Ermeni cemaati olarak olaydan büyük üzüntü duyduk. Bu hunharca cinayeti işleyenler Ermeni olamaz.”





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