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Burcu Purtul UÇAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 25.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

ASALA’nın kanlı eylemleri sergi oldu

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
ASALA’nın kanlı eylemleri sergi oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ermeni terör örgütü ASALA‘nın hain saldırılarında şehit düşen 31 Türk diplomatın anısına İstanbul ve Los Angeles’ta Şehit Diplomatlar Sergisi açtı.

İstanbul’daki sergi 30 Mayıs’a kadar Sirkeci Garı’nda açık olacak. Sergide şehit diplomatların fotoğrafları ve hikayeleri yer alıyor. Türkiye’nin Paris, Viyana, Belgrad ve Vatikan büyükelçileri ile Los Angeles ve Sydney’de görev yapan başkonsoloslarının aralarında bulunduğu 31 Türk diplomatı Ermeni terör örgütü ASALA tarafından suikasta kurban gitti. Sergide ASALA’nın suikastlarının anlatıldığı kısa belgesel de gösteriliyor. Atina’da uğradıkları suikast sonucu hayatlarını kaybeden Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği İdari Ataşesi Galip Özmen ve kızı Neslihan’ın ölümüyle ilgili dönemin İstanbul Ermeni Patriği Şnork Kalustyan’ın şu sözleri de sergide paylaşıldı: “Ermeni cemaati olarak olaydan büyük üzüntü duyduk. Bu hunharca cinayeti işleyenler Ermeni olamaz.”

ASALA’nın kanlı eylemleri sergi oldu

ASALA’nın kanlı eylemleri sergi oldu

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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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