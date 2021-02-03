‘Aşağı bak’ tartışması

Boğaziçi Üniversitesi’nde iki öğrencinin yere Kâbe resmi serdikleri iddiasıyla tutuklanmasını protesto eden öğrencilere müdahale eden polislerin, gençleri toplu yürümemeleri için uyarırken “Aşağı bak” diye bağırdığı iddia edildi. Twitter’da polisin bu uyarısına karşı tepki çığ gibi büyüdü. Emniyet Genel Müdürlüğü ise “Aşağı bak” denildiği iddialarını paylaştığı videoyla yalanladı. Mesajda, “Yalandan bir slogan, Aşağı bak-Yalan, Aşağıdan-Doğru. Polisimiz pandemi ortamında sadece yasadışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor” denildi. Mesajla birlikte paylaşılan videoda, amir olduğu anlaşılan kişinin “İn aşağı, in aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok” sözleri yer aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Twitter’dan Boğaziçili öğrencilere seslenerek “Hiçbir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin. Sizden beklentimiz, bilimsel başarı” dedi. Bakan Soylu, dün akşam katıldığı canlı yayında şunları söyledi:

‘79’U TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ’

“Gözaltına alınanlardan 108’inin 101’i Boğaziçi ile alakalı değil, 79’u DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü. Şimdi diyor ki ‘Siz kayyum rektör atadınız.’ Bir kere bu faşist bir yaklaşım. Rektörün odasını işgal edecekler. Boğaziçi Üniversitesi ayağa kalksa da müsaade etmem, Türkiye ayağa kalksa da müsaade etmem. LGBT Türkiye’nin hiçbir değeri ile örtüşmüyor. Bizim geçmişimizde böyle bir şey var da biz bilmiyor muyuz? Ama Batı’da var.”

ÜNİVERSİTEDE ‘159’ EYLEMİ



Boğaziçi Üniversitesi’nden öğretim üyeleri, dün Güney Kampüs’te bir araya gelerek Rektörlük binasına sırt dönme eylemlerine devam ettiler. Akademisyenler, önceki gün eylemler sırasında 159 kişinin gözaltına alınmasını protesto etti. Öğretim üyeleri “Aşağı bakmıyoruz, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” pankartı ve üzerinde 159 yazan dövizler açtı.

O KULÜP KAPATILDI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu’nun, resim sergisini düzenleyen LGBTİ Çalışmaları Aday Kulübü’nün kapatılmasıyla ilgili yazısını Twitter’dan paylaştı. Rektör Melih Bulu’nun yazısında, kulüp binasındaki aramada yasadışı yayın ele geçtiği, etkinliği izinsiz düzenledikleri bu yüzden 1 Şubat tarihinden itibaren kulübün adaylık statüsünün kaldırıldığı ifadelerine yer verildi.

98 KİŞİ SERBEST

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre önceki gün ‘108’i Güney Kampüs önünde uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen, 51’i Rektörlüğü ablukaya alarak bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen’ toplam 159 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 98’i Emniyet’te ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakıldı. 10 kişi için konutu terk etmeme kararı verildi, 51’inin işlemleri sürüyor. 108 kişilik gruptan 7’sinin Boğaziçi öğrencisi olduğu belirlendi. Üniversite içinde gözaltına alınanlardan 50 şüphelinin Boğaziçi öğrencisi olduğu, 1 şüphelinin başka bir üniversitede okuduğu belirtildi.

KADIKÖY’DE EYLEMCİLERE GÖZALTI

Gözaltıları protesto etmek için dün akşam Kadıköy’de toplanma kararı alan gruplara polis müdahale etti. Eyleme CHP milletvekilleri Ali Şeker, İlhan Cihaner, TİP Milletvekili Barış Atay, HDP milletvekilleri Murat Çepni, Musa Piroğlu ve Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık da katıldı. Polisin grubu çembere alarak alandan uzaklaştırması sırasında arbede yaşandı. Polis gaz bombası ve plastik mermi kullandı. Bazı eylemcilerin resmi polislerce gözaltına alınırken sivillerce dövüldüğü görüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy’de 93, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde ise 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ankara’da da toplanan öğrencilere polis müdahale etti. Öğrencilerin bir kısmı yerde sürüklendi. 69 kişi gözaltına alındı. Yaşananların ardından birçok bölgede evlerden tencere, tava çalınarak protesto eyleminde bulunuldu.