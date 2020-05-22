Asaf İsminin Anlamı Nedir? Asaf Ne Demek

Asaf ismi Arapça kökenlidir. Vezir anlamında kullanılmaktadır. Sözcüğün bu anlamı Hazreti Süleyman zamanına dayanır. Hazreti Süleyman'ın güçlü ve zeki vezirinin adı Asaf'tır. Osmanlı İmparatorluğunda padişahların vezirleri "Asaf" unvanına sahipti.

Asaf İsminin Özellikleri

Asaf ismi manasından hareketle liderlik vasıflarını taşımaktadır. Bu isim, ince ve keskin bir zekayı temsil eder. Bu ismi taşıyan kişiler, zor anlarda etkili kararlar alma yeteneği taşır. Verdikleri kararlar, hem kendileri hem de çevreleri adına çözüm niteliğindedir. Çevrelerine yardım etmeyi seven bu kimseler, saygı ve hürmetle karşılanmaktadır.

Asaf İsmi Kur'an'da Geçiyor Mu?

Asaf ismi direk biçimde Kur'an ayetlerinde geçmez. Fakat buna rağmen Neml Suresinde anlatılan Hazreti Süleyman kıssalarında bulunan vezir, Asaf olarak yorumlanmıştır. Bahsedilen vezirin Asaf olduğuna inanılmaktadır.