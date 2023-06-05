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Asadov’dan Yılmaz’a tebrik

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#Ali Asadov#Cevdet Yılmaz#AZERBAYCAN
Asadov’dan Yılmaz’a tebrik
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:00

AZERBAYCAN Başbakanı Ali Asadov, yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Cevdet Yılmaz’ı yeni görevi dolayısıyla kutladı.

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 Asadov, gönderdiği kutlama mesajında, bu göreve getirilmesinin Erdoğan’ın Yılmaz’a duyduğu güvenin açık tezahürü olduğunu belirtti. Türkiye’nin son yıllarda uluslararası arenada güç merkezi haline geldiğini kaydeden Asadov, Cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Erdoğan’ın kararlı çabalarıyla sağlam temeller üzerine inşa edilen Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin büyük mesafe katederek sarsılmaz dostluk ve kardeşlik, stratejik ortaklık ve müttefiklik düzeyine yükseldiğini vurguladı. Asadov şunları kaydetti:

Azerbaycan ile Türkiye arasında ‘tek millet, iki devlet’ sloganıyla sürdürülen müttefiklik ilişkilerinin başarılı bir şekilde geliştirilmesi, Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu çerçevesinde ticaret, ekonomi, yatırım, enerji, ulaşım,insanı yardım ve diğer alanlardaki işbirliklerinin daha da genişletilmesi yönünde ortak çaba göstermeye hazırız.”

 

 

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#Ali Asadov#Cevdet Yılmaz#AZERBAYCAN

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