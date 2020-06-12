Aş kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Eski Türkçeden evrilerek günümüze gelmiş olan 'aş' kelimesinin anlamı, pişirilerek hazırlanan yemektir.

Aş Eş Anlamlısı

Farklı kaynaklara göre, aş kelimesinin anlamları şu şekildedir; Genellikle tahıl ve hububatlar kullanılarak elde edilen pilav, çorba gibi yemeklerin tümüdür. Pişirilerek hazırlanan yemek anlamına gelir. Aynı zamanda, buğday unundan elde edilen erişteye de yine 'aş' adı verilmektedir. TDK sözlüğüne göre, bir farklı anlamı olan, ' zeytinin mengenede sıkıldıktan sonra artan posasına da 'aş' adı verilmektedir.

Aş kelimesinin eş anlamlıları, 'yemek' ve 'ekmek' olarak belirtilmiştir. Bu iki kelime anlamdaştır ve birbiri yerine kullanılabilir. Aş kelimesi ve eş anlamlılarına şu şekilde örnek verilebilir; ' Azıcık aşım, kaygısız başım.' veya ' Azıcık yemeğim, kaygısız başım.' ya da 'Azıcık ekmeğim, kaygısız başım.' Bu cümlelerin hepsi aynı anlamı taşımaktadır.