Aş kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Aş, sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Özellikle, kulanım anlamı bakımından önem taşıyan kelimeler arasındadır. Buna göre, aş kelimesinin anlamını ve eş anlamlılarını öğrenebilir ve cümlelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sizin için aş ne demek? Aş kelimesinin eş anlamlıları nelerdir detaylarıyla derledik.
Eski Türkçeden evrilerek günümüze gelmiş olan 'aş' kelimesinin anlamı, pişirilerek hazırlanan yemektir.
Aş Eş Anlamlısı
Farklı kaynaklara göre, aş kelimesinin anlamları şu şekildedir; Genellikle tahıl ve hububatlar kullanılarak elde edilen pilav, çorba gibi yemeklerin tümüdür. Pişirilerek hazırlanan yemek anlamına gelir. Aynı zamanda, buğday unundan elde edilen erişteye de yine 'aş' adı verilmektedir. TDK sözlüğüne göre, bir farklı anlamı olan, ' zeytinin mengenede sıkıldıktan sonra artan posasına da 'aş' adı verilmektedir.
Aş kelimesinin eş anlamlıları, 'yemek' ve 'ekmek' olarak belirtilmiştir. Bu iki kelime anlamdaştır ve birbiri yerine kullanılabilir. Aş kelimesi ve eş anlamlılarına şu şekilde örnek verilebilir; ' Azıcık aşım, kaygısız başım.' veya ' Azıcık yemeğim, kaygısız başım.' ya da 'Azıcık ekmeğim, kaygısız başım.' Bu cümlelerin hepsi aynı anlamı taşımaktadır.
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