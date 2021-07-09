Arzu'nun isyanı: 'Seni vuracağım, birkaç sene yatıp çıkacağım’ demişti! Tam da öyle oldu

Boşanmak istemeyen Hüseyin Yelken, Arzu Yelken’i “Vazgeçmezsen seni vuracağım” diyerek tehdit etti. Davadan vazgeçmeyen Arzu Yelken, 9 Kasım 2019’da eşinin müstakil evine görüşmeye gittiğinde, Hüseyin Yelken tarafından pompalı tüfekle sağ bacağından vuruldu. Olay sonrası gözaltına alınan Hüseyin Yelken, tutuklandı.

1.5 ay Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Arzu Yelken’in, 4’üncü ameliyat sonrası sağ bacağı kesildi. Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Hüseyin Yelken, 14 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İtiraz üzerine istinaf mahkemesinde görülen davada, Hüseyin Yelken’in tahliyesine karar verildi.

‘YATIP, ÇIKARIM’ DEMİŞ

Tahliye kararına tepki gösteren Arzu Yelken, 16 yaşında evlenip, anne olduğunu anlattı. Kadın hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğünü söyleyen Yelken, doktor tarafından yasaklanmasına rağmen eşinin kendisini cinsel ilişkiye zorladığını ve bu nedenle kavga ettiklerini söyledi. Arzu Yelken, “Bana ‘Seni vuracağım, birkaç sene yatıp çıkacağım’ demişti. Aynen dediği gibi oldu. 2 sene bile cezaevinde yatmadı. ‘Çıktığım zaman yarım bıraktığım işi tamamen bitireceğim’ demiş. Hayati tehlikemiz var” dedi.

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