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Haber Giriş: 11.11.2020 - 07:35 | Son Güncelleme:

Arzu Demirel Birinci kimdir?

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Arzu Demirel Birinci kimdir?
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Arzu Demireli Birinci, son günlerde adının gündemde yer alması dolayısıyla biyografisi ile merak edilen isimlerden birisi oldu. Çocuk çizgi film senaristi olarak bilinen Arzu Demirel Birinci, küçük çocuk sahibi pek çok ebeveynin yakından tanıyacağı Niloya karakterinin de yaratıcısıdır. TRT Çocuk kanalındaki bazı projelerin yapımcılığını üstlenen Arzu Demirel Birinci, senarist, yazar ve yönetmen sıfatlarına sahiptir. Peki, Arzu Demirel Birinci kimdir? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Arzu Demirel Birinci, Niloya, Biz İkimiz, Alfabe, Öykü Bahçesi, Cik Cik Necmi ile Vik Vik Merve gibi çizgi filmlerin yapımcılığını ve senaristliğini gerçekleştirmiştir. Boyama kitapları, çocuk gençlik gelişim kitapları sonrası okul öncesi yaş grubuna özel tasarlanan oyunlar yaparak Yumurcak TV kuran ve Niloya’nın yapımcısı olan Yazar, Yönetmen ve film senaristirdir.

2008 yılında TRT Çocuk’un kurulmasıyla Alfabe, Biz İkimiz gibi işlerle çizgi film ve animasyon dünyasına adım atan Arzu Demirel, pek çok çizgi film projesine imza attı. Niloya isimli çizgi filmin yaratıcısı ve senaristi oldu. Sonrasında proje yaratmaya ve yazmaya Maceracı Yüzgeçler ile devam etti. Elif ve Arkadaşları, Neşeli Dünyam, Tomba ile Alfabe gibi birçok projeye de senarist olarak imza attı.

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