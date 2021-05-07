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GeriGündem Arzu Aygün'ü öldürüp her şeyi itiraf etmişti! İşte katil Muharrem Coşkun hakkında istenen ceza
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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)-
Haber Giriş: 07.05.2021 - 16:25 | Son Güncelleme:

Arzu Aygün'ü öldürüp her şeyi itiraf etmişti! İşte katil Muharrem Coşkun hakkında istenen ceza

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Arzu Aygün'ü öldürüp her şeyi itiraf etmişti! İşte katil Muharrem Coşkun hakkında istenen ceza

Samsun'da 36 yaşındaki Arzu Aygün'ü tabancayla vurarak öldürdüğü 42 gün sonra ortaya çıkan Muharrem Coşkun (38) hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'hırsızlık' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi. Aygün'ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün’ü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aygün ile sevgili oldukları öne sürülen Muharrem Coşkun da dahil, 5 kişinin ifadesine başvurdu. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Muharrem Coşkun, polisin şüphesi üzerine yeniden gözaltına alındığı emniyetteki çapraz sorgusunda, Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde olduğunu itiraf etti. Ekipler, söz konusu bölgede Aygün'ün cansız bedenine ulaştı. Muharrem Coşkun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İDDİANAME HAZIRLANDI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Muharrem Coşkun hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'hırsızlık' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame tamamlanarak, Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Arzu Aygünü öldürüp her şeyi itiraf etmişti İşte katil Muharrem Coşkun hakkında istenen ceza


ARZU AYGÜN'ÜN TELEFONUNDAN MESAJ ATMIŞ

Tanık anlatımları, otopsi, kamera kayıtları, HTS iletişim kayıtları, DNA eşleştirme, adli tıp raporu, yer gösterge tutanağı ile düzenlenen rapor ve belge içeriklerinin yer aldığı iddianamede, Muharrem Coşkun'un, cinayetin ardından hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ettiği, Arzu Aygün'ün kızı N.S.'ye de kadının cep telefonuyla mesaj attığına yer verildi.

Arzu Aygünü öldürüp her şeyi itiraf etmişti İşte katil Muharrem Coşkun hakkında istenen ceza


HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Arzu Aygün'ün otomobilde öldürülmesi ve sonrasında yaşananlara ilişkin Muharrem Coşkun'un, itiraflarda bulunduğu iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

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Arzu Aygün'ün öldürülmesi soruşturmasında yeni gelişme!

"Coşkun, arkadaşına ait araçla maktulün ikamet ettiği Atakum ilçesine geldiği, maktulün isteği ile araca bindiği, şüphelinin Eski Fırın mevkiine geldiği, maktulün başka kişilerle dostluğu nedeniyle bir süre tartıştıklarını, şüphelinin bir ara aracın arka koltuğuna geçtiği, üzerinde taşıdığı tabancasını, ön sağ koltukta oturan maktulün kafasına 1 el ateşleyerek, onu kasten öldürdüğünü, daha sonra maktulün cesedini arka koltuğa yatırıp aracıyla Terme ilçesine gittiğini beyan etti."

Ayrıca, Arzu Aygün'ün ailesinin avukatı Özlem Sezgin Azal, katil zanlısının en ağır cezayla cezalandırılması beklediklerini söyleyerek, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.

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