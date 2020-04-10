MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArtvin’de yürekleri ısıtan görüntü! Jandarma paylaştı…
GeriGündem Artvin’de yürekleri ısıtan görüntü! Jandarma paylaştı…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 10.04.2020 - 13:12,Son Güncelleme:

Artvin’de yürekleri ısıtan görüntü! Jandarma paylaştı…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Artvin'in Şavşat ilçesinde köylere devriye atan jandarma ekiplerinin yol kenarında bekleyen küçük kızla sohbeti tebessüm ettirdi. Jandarma aracını gören küçük kız elinde çubukla asker selamı verdi.

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı nedeniyle jandarma ekipleri küçük kızın evine gitmesini söyledi. Komutanla kız arasında geçen diyalog ise tebessüm ettirdi. Görüntüleri Jandarma Genel Komutanlığı "Sana kurban oluruz biz. Artvin Şavşat’ta devriyemizi görünce selam verip durduran kardeşimiz, seni ve tüm çocuklarımızı çok seviyoruz" notuyla paylaştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle