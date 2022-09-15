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Artvin'de yangın felaketi yaşanmıştı! Yaralar sarılıyor

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#Yangın#Köy#Artvin
Artvinde yangın felaketi yaşanmıştı Yaralar sarılıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 09:42

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 18 ay önce çıkan yangında, 52'si ev olmak üzere 193 yapının hasar gördüğü Dereiçi köyünde; projesi Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) hazırlanan yatay mimarili, taş-ahşap karışımlı 7 bloktan oluşan 42 konut tamamlandı. 2 ay sonra teslim edilmesi planlanan konutlar için köy muhtarı Sabri Duman, "Arazi şartları zor, kolay iş değil. Süreç biraz uzamıştır ama devlet elinden geleni yaptı, sözünü tuttu" dedi.

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Yusufeli'nin 176 haneli, 400 nüfuslu Dereiçi köyünde, 17 Mart 2021'de evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki evlere sıçradı. Evleri yanan aileler, kendilerini dışarı atıp, ahırlardaki hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. İhbarla bölgeye Orman Müdürlüğü'ne ait arazözler ile itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, büyüyen yangını 8 saatte kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında 52'si ev olmak üzere ahır ve samanlıklarla 193 yapı hasar gördü, 30 büyükbaş da öldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) evleri yananlar için konut projesi hazırlandı. Zemin etüt ve kazı çalışmalarının ardından proje kapsamında binalar, yatay mimarili ve taş-ahşap karışımı ile inşa edildi. İnşaatı tamamlanıp, çevre düzenlemesine geçilen, 7 bloklu 42 konutun 2 ay sonra sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

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'KONUT İNŞAATININ KABASI BİTTİ'

Köy muhtarı Sabri Duman, kötü günlerin geride kaldığını belirterek, "Büyük bir yangın felaketi geçirdik, köyün 3'te 1'i yandı. Konut inşatlarının kabası bitti. Bakanımız Süleyman Soylu ve Murat Kurum bey, yangının ikinci günü buraya geldiler. Büyük karamsarlık içindeydik, bizim büyük tedirginliğimizi aldılar. Arazi şartları zor, kolay iş değil. Süreç biraz uzamıştır ama devlet elinden geleni yaptı, sözünü tuttu. Allah, başımızdan eksik etmesin" dedi.

Artvinde yangın felaketi yaşanmıştı Yaralar sarılıyor

Evi yanan köy halkından Recep Taşçı ise "11'inci ayda tamamlanacağını söylediler. 11'inci ayı bekliyoruz. Misafirliğimiz biraz uzadı ama bizim insanımız çok mert ve sıcaktır. Bize 'Çıkın' diyen yok, çok şükür ama ruhumuz daraldı" diye konuştu.

Evlerin çok güzel olduğunu belirten Selahattin Taşçı da "Kabası bitti, ince işlik sürüyor. Evler çok güzel oldu. Allah razı olsun. Bekliyoruz. Misafirliğimiz de 18 ay oldu. Bizim halkımız, insanını sever, yardım eder. Yardım eden herkese teşekkür ederiz" dedi.

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Artvinde yangın felaketi yaşanmıştı Yaralar sarılıyor

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#Yangın#Köy#Artvin

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