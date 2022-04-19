Artvin'de yangın! 6 ev yandı: 1 kişi hayatını kaybetti, kişi 1 kayıp

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Taşköprü köyüne bağlı Cami Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir adreste çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer ev ve samanlıklara sıçradı. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre, 6 ev ile 3 samanlık hasar gördü, 2 büyükbaş hayvan da öldü. Yanan evlerin birinde Mehmet Kaya'nın (77) cansız bedenine ulaşıldı, eşi Esmer Kaya'yı (75) arama çalışmaları ise sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yangınla ilgili Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "AFAD koordinesindeki ilgili birimlerin ivedilikle müdahale ettiği yangında yapılan ilk tespitlere göre 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 6 konut ve 3 samanlık hasar görmüştür. Kontrol altına alınan yangında kendisinden bilgi alınamayan 1 vatandaşımızı arama faaliyetleri titizlikle devam etmek olup olayla ilgili gerekli tahkikatlara başlanmıştır. Yangında vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz." denildi.

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